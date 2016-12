Sección > Sociedad



Será el próximo sábado, 21 de enero, a las 21.00 horas en el Teatro Municipal de San Bartolomé, con entradas a 18 euros



La gira “Quién me ha visto…” traerá hasta San Bartolomé a “Rozalén” en concierto

Crónicas · 29 de diciembre de 2016

Compartir | | Aun más La cantante y compositora Rozalén, consagrada artísticamente, estará el mes de enero en Lanzarote, concretamente en el Teatro de San Bartolomé, con su gira “Quién me ha visto…” nombre de su segundo trabajo discográfico, que la semana de lanzamiento se situó en el puesto número 1 en listas de venta y manteniéndose en los más altos en las plataformas digitales como itunes lo que implica la buena acogida del público a este segundo trabajo, precedido por “Con derecho a…” con el que logró el disco de oro recorriendo toda la geografía española para convertirse en una gran revelación de la música hecha en este país. Con este nuevo trabajo, explica este jueves en nota informativa el Ayuntamiento de San Bartolomé, Rozalén se exhibe como una artista auténtica, conmovedora y divertida. El álbum producido por Ismael Guijarro es un gran paso adelante. Autora de 9 de los 12 temas que componen el disco, y se completan con una composición de Paco Cifuentes y Alejandro Martínez, una versión de Luis Eduardo Aute (La Belleza) y Ni tú ni yo, grabado en Argentina en colaboración con el grupo Fetén Fetén y compuesto por Diego Galaz, Sebastián Schon y Jorge Arribas. Las principales diferencias de este nuevo trabajo con respecto al anterior están en una mayor variedad estilística, con pequeñas incursiones en la electrónica, y en unas letras que añaden un punto más de crítica e ironía a las del álbum que la convirtió en una de las figuras emergentes de la música hecha en nuestro país. Su hermosa voz, su originalidad y unas letras intimistas cargadas de mensaje, no han pasado desapercibidas por los grandes artistas que como Víctor Manuel, Miguel Bosé o Alejandro Sanz, ha querido contar con la cantautora como artista invitada en alguno de sus eventos. Este concierto forma parte de su gira, que de momento contará con una treintena de espectáculos que seguro, harán que te enganches a esta artista “Rozalén”. www.rozalen.org.

*información cedida. Venta de entradas: Casa Ajei (Calle César Manrique s/n, 928 52 29 74), Oficina Municipal de Playa Honda (Calle Merlín s/n, 928 82 03 08), www.tomaticket.es, BP El Carmen Valterra, Búho Club 686 47 93 88, taquilla una hora antes, si no vendieran previamente todas las entradas. Organiza: Ayuntamiento de San Bartolomé, promueven: Búho Club Producciones, MY Events, Zukoabega Producciones. Colaboran: Cadena Dial, Sofican Leo Diseño Gráfico. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Por favor, deje este campo vacío :

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :