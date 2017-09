Sección > Sociedad



El grupo de teatro echó raíces hace tres décadas representando el belén viviente del pueblo y se refundó con los mismos integrantes de entonces. “Lo nuestro es el humor porque penas en la vida ya hay muchas”, dice la directora Magdalena Cáceres



La familia ‘Entre Amigos de Yaiza’ cumple once años divirtiendo a la vecindad

Crónicas · 14 de septiembre de 2017

Compartir | | Aun más La práctica mayoría de los diecisiete actores naturales que protagonizaban la representación del belén viviente hace tres décadas en la iglesia del pueblo de Yaiza decidieron continuar con una actividad, como la del teatro, que les apasiona, constituyéndose hace once años bajo el nombre de ‘Entre Amigos de Yaiza. “Lo nuestro es el humor porque penas en la vida ya hay muchas”, dice la directora y guionista del grupo Magdalena Cáceres, que define el colectivo como “una familia que nos la pasamos muy bien”. El Ayuntamiento de Yaiza precisa este jueves en un comunicado que el grupo ahora suele actuar en las Fiestas de Los Remedios y en distintas celebraciones del municipio de Yaiza aunque también ha sido invitado a participar en festejos de otros municipios de la Isla y también de Fuerteventura. Ninguno de sus integrantes atesora formación en arte dramático, y aunque el teatro es para todos un hobby porque cada uno tiene su actividad particular para ganarse la vida, realizan extenuantes jornadas de ensayo tomándose muy en serio y con la responsabilidad que merece la difícil misión de divertir al público a través de la interpretación de sus singulares historias sobre el escenario. “Lo hacemos para agradar a los vecinos y los aplausos que podamos arrancar son el mejor regalo”. Este septiembre, durante las Fiestas de Los Remedios del pueblo de Yaiza, estrenaron la divertida obra ¡Que Avaricia!, en la que escenifican la situación de un hombre mayor muy poderoso y su hijo que se enamoran de la misma chica. El hijo se inventa una trama para quedarse con el dinero de su progenitor y conseguir casarse con la mujer también deseada por su padre, que al final se ve envuelto en la tesitura de escoger entre su fortuna y la pareja de sus sueños, optando claramente por el dinero. El público de la Casa de la Cultura Benito Pérez Armas regaló un año más su cariñosa ovación a la familia ‘Entre Amigos de Yaiza’, a quien el Ayuntamiento de felicita por tantísimo años demostrando su buen hacer en las tablas. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Por favor, deje este campo vacío :

Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :