Jacobo Lemes: “El objetivo es conseguir dar una imagen uniforme de todos nuestros clubes, que de alguna forma se visualice y se identifique el municipio al que pertenecen cuando salen a jugar fuera”



La equipación de los clubes deportivos de Arrecife llevará el escudo del Ayuntamiento a partir de la próxima temporada

La Concejalía de Deportes publicará en breve las bases de la convocatoria de las subvenciones deportivas para la temporada 2016/2017 Crónicas · 9 de junio de 2017

Compartir | | Aun más La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Arrecife tiene la intención de publicar próximamente, las bases de la convocatoria de las subvenciones deportivas para la temporada 2016/2017. Según ha explicado este vienes en nota de prensa el edil responsable del Área, Jacobo Lemes, entre las novedades previstas, se pretende que todos los clubes del municipio que reciban subvención implanten el Logo de la Concejalía. “Creemos que debemos avisar a todos antes de que comience la próxima temporada, para que tengan tiempo de ir implantado dicho logo en las equipaciones. Es algo muy importante, ya que sin esta implantación o estampado del logo no se podrán justificar las subvenciones”, ha aclarado el edil. Si no se ha procedido a dicho estampado en la temporada 2016-2017, se exigirá una declaración jurada en la cual figure el compromiso de implantar el escudo en la temporada 2017-2018. “El objetivo es conseguir dar una imagen uniforme de todos nuestros clubes, que de alguna forma se visualice y se identifique el municipio al que pertenecen cuando salen a jugar fuera”, explica Lemes Este escudo deberá ser perfectamente visible en la parte superior izquierda o derecha del uniforme o equipaje del deportista, a la altura del pecho, tanto en el de entrenamiento como en el de competición, siendo admitido también en la manga, izquierda o derecha, de la prenda, así como en el pantalón, en su parte izquierda o derecha, a elección del club o equipo. El escudo se implantará en cualquier prenda que se utilice para el entrenamiento o competición del beneficiario, ya sea camisa, pantalón, malla, bañador, etc., salvo causa justificada que impida su implantación, la cual será estudiada e informada al respecto. En todo caso, se tendrá que implantar en el uniforme de viaje, entrenamiento, chándal, etc. El escudo será el oficial de este municipio, bajo el cual rezará la leyenda “Ayuntamiento de Arrecife Concejalía de Deportes”, cruzándose una raya horizontal entre las palabras “Ayuntamiento de Arrecife” (que irá en la parte superior bajo el escuro) y las palabras “Concejalía de Deportes” que irá abajo. Se proporcionará a aquellas entidades, beneficiarios o clubes deportivos, por parte de la Concejalía de Deportes el logo a insertar en los equipajes, siendo de cuenta del beneficiario el gasto que esto suponga. El tamaño del escudo tendrá unas dimensiones mínimas de cuatro centímetros de altura por tres centímetros de ancho. Esta estampación o implantación del Logo de Deportes Arrecife será obligatoria para todas las categorías y modalidades deportivas que reciban subvención del Ayuntamiento de Arrecife. La negativa a cumplir con esta obligación conllevará informe de justificación negativo de la subvención. Desde la Concejalía de Deportes de Arrecife se agradece la colaboración prestada por los clubes de Arrecife que tendrán toda la ayuda que necesiten a efecto de resolver sus dudas en el Departamento de Deportes. Versión imprimir



