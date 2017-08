Sección > Sociedad



A partir del este lunes, 21 de agosto



La entrada a Arrecife por la Lz-3 dirección a la calle León y Castillo se verá afectada por obras de renovación de tuberías

La ejecución de los trabajos no implica cambios de intinerario o recorrido para los vehículos aunque sí tendrán que estar pendientes de la señalización Crónicas · 18 de agosto de 2017

Compartir | | Aun más La reparación de una avería en la red de saneamiento que pasa por la calle Coronel Bens obliga a cerrar esta vía al tráfico durante la jornada del lunes Canal Gestión Lanzarote, encargada de la gestión del ciclo integral del agua de Lanzarote y La Graciosa por concesión del Consorcio del Agua de Lanzarote, pone en conocimiento que a partir de este lunes 21 de agosto, se procederá a realizar un desvió provisional para el tráfico que accede desde la carretera LZ-3 hacia la Calle León y Castillo y, aunque esto no supondrá un cambio en el itinerario o recorrido, se advierte a los vehículos que pasen por esa zona que extremen las precauciones y tengan muy en cuenta la señalítica dispuesta. Se trata, tal y como explica la entidad en nota de prensa, de una medida necesaria y obligada para poder ejecutar la renovación de las tuberías que se localizan en esa zona. Esta intervención tendrá una duración de cuatro días aproximadamente, si no surgen inconvenientes de última hora. A continuación, las obras se trasladarán a la calle Mosta en su acceso desde

la calle León y Castillo, en el barrio de Altavista. Está vía sí sufrirá cortes progresivos de cara al tráfico rodado hasta final de mes, aproximadamente. Estas dos intervenciones se engloban en los trabajos diseñados en el proyecto de Renovación de las redes de distribución de agua para el abastecimiento en la zona centro norte de Arrecife que cuenta con una inversión aproximada a los tres millones de euros. Reparación avería de saneamiento en la calle Coronel Bens Por otro lado, se pone en conocimiento que con motivo de la reparación de una avería sufrida en la red de saneamiento que pasa por la calle Coronel Bens, esta vía será cerrada al tráfico rodado durante toda la jornada del lunes, 21 de agosto. El cierre de esta calle obligará a los vehículos a tomar los desvíos habilitados, pues será cortada al tráfico desde su inicio en la calle Doctor Ruperto González Negrín hasta la intersección con Manolo Millares. Canal Gestión Lanzarote lamenta las molestias que las referidas obras puedan estar ocasionando a los abonados y ciudadanos en general, reiterando la necesidad de las mismas en beneficio del servicio que se presta a los usuarios. Se recuerda que los cortes de calles, obras y demás actuaciones a realizar por Canal Gestión Lanzarote y que afecten a los vecinos de la isla pueden ser consultados en la web www.canalgestionlanzarote.es. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Por favor, deje este campo vacío :

Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :