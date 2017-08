Sección > Lanzarote



El consejero de Turismo adelanta que “no aprobará nada que sea ilegal” y que “sigue teniendo plena validez el acuerdo aprobado por todos los grupos políticos, con la abstención de Somos”, y pide a los miembros de la oposición y al representante del Partido Socialista que “aclaren ante la opinión pública si han cambiado de opinión y por qué”



La dirección de los Centros cuestiona la necesidad de celebrar un Consejo de Administración "cuando no hay variaciones al acuerdo aprobado por todas las formaciones políticas"

Crónicas · 30 de agosto de 2017

Compartir | | Aun más La dirección de los Centros de Arte, Cultura y Turismo asegura “no entender” la petición de celebración de un Consejo de Administración de los Centros de Arte, Cultura y Turismo realizada por los miembros de la oposición en la Primera Institución insular y el actual socio de Gobierno en el Cabildo de Lanzarote, el Partido Socialista que, “hasta el día de hoy, ha rehusado recibir las explicaciones pertinentes del consejero de Turismo sobre por qué se rechazó la propuesta del Comité de Huelga en el seno del Tribunal Laboral Canario”. A juicio de los directivos de la Entidad, explican este miércoles a última hora en un comunicado de prensa, a propuesta era “aparentemente similar a la que está dispuesta a aceptar el grupo de Gobierno, pero incorporaba una diferencia sustancial, y es que la redacción del punto 9 pretende ganar una posición jurídica frente a los contenciosos pendientes de resolver por cuanto supondría claudicar antes de la celebración del juicio”. Al respecto, el consejero de Turismo, Echedey Eugenio, adelanta que dado que la redacción planteada por la dirección a dicho punto genera controversia “mantiene intactas las ganas de seguir avanzando en las mismas líneas y bajo los mismos parámetros para alcanzar un acuerdo en la línea de lo expuesto durante estas semanas que ponga punto y final a este conflicto”. Sobre la petición de la oposición, Eugenio considera que “no hay nada nuevo que acordar en un Consejo de Administración que ya se posicionó hace apenas una semana con una acuerdo muy similar planteado por la dirección de la empresa y apoyado por los representantes de los grupos políticos Coalición Canaria, Partido Socialista, Podemos, Ciudadanos y Partido Popular y con la abstención de SOMOS, por lo que no existen razones de peso para una convocatoria urgente para la que, en todo caso, se agotará el plazo legal establecido. No hay ninguna urgencia y pueden transcurrir muchos días hasta que se celebre ese Consejo de Administración” apunta el consejero. “No obstante” indica la dirección, “si los miembros de la Oposición han cambiado de parecer deberán ser ellos quienes expliquen a la opinión pública por qué pretenden introducir un texto que perjudica la posición jurídica de la empresa en este conflicto”. Por último, recuerda que la Oposición está en minoría en el seno de este órgano, aún con el voto del representante del Partido Socialista. Y que aunque así no fuera, “Coalición Canaria no ejecutará acuerdos ilegales aunque lo mandate el Consejo”. Versión imprimir



