Mariate Lorenzo explica, tras el descarte del posible pacto entre PP y PSOE anunciado por el portavoz de la gestora socialista, Mario Jiménez, que los consejeros están centrados en el trabajo diario y no tanto en las disputas políticas



Compartir | | Aun más Turismo pone en marcha una estrategia para favorecer el desarrollo de Canarias como destino gastronómico La consejera de Turism, Cultura y Depotes del Gobierno de Canarias, Mariate Lorenzo, asegura que los miembros del Gabinete que preside Fernando Clavijo no están preocupados por la situación política del Ejecutivo autónomo. Lorenzo ha explicado en declaraciones a Crónicas Radio-Cope Lanzarote, tras el descarte del posible pacto entre PP y PSOE anunciado por el portavoz de la gestora socialista, Mario Jiménez, que los consejeros de Coalición Canaria (CC) están centrados en el trabajo diario y no tanto en las disputas políticas. "Estamos trabajando y este Gobierno está estable. Todos los consejeros están en sus tareas de gobierno. Están todos como yo, con sus agendas, su trabajo, sus viajes, tratando de poner sobre la mesa soluciones a los problemas que a los ciudadanos les importa", ha esgrimido Lorenzo en declaraciones al programa ’A buena hora’. Según ha reconocido la titular de Turismo, "es cierto que hay algo de ruido tras el cambio que ha habido en el Gobierno", pero Lorenzo ha apostado por "pasar página y por que el Gobierno de Canarias se centre en los asuntos que a la gente le importa, al margen de la labor de fiscalización del Gobierno por parte de los partidos de la oposición y de los medios de comunicación, que podrían también hacer propuestas y plantearnos cuáles son los asuntos que no estamos tramitando bien". En versión de la consejera de CC, "estamos para eso, para trabajar y en eso estamos, tratando de sacar adelante Canarias". Sobre el futuro a corto plazo de la gobernabilidad en Canarias, Mariate Lorenzo ha explicado que prefiere "no hacer vaticinios" y ha optado por recordar que su "labor ahora mismo es gestionar las áreas de Gobierno de Cultura, Deportes y Turismo, y a eso me dedico". El Hospital insular de Lanzarote y el relevo en la Consejería de Sanidad Además, la dirigente nacionalista lanzaroteña ha asegurado que defenderá que el nuevo consejero de Sanidad de Canarias, José Manuel Baltar, cumpla en esta legislatura con el compromiso de integrar el Hospital insular en el Servicio Canario de Salud (SCS). "El compromiso del Gobierno está y esperamos que en esta legislatura se pueda cumplir", ha señalado. "Me consta que el consejero anterior tenía esa voluntad", ha dicho sobre el ex titular de Sanidad, Jesús Morera, "espero que el nuevo consejero también la tendrá, aunque entiendo que en este caso con el cambio de responsable, se tendrán que valorar los pasos a dar y cuándo lo podrá ejecutar". Lorenzo ha explicado que "desde luego yo estaré ahí, no solo como miembro del Consejo de Gobierno en Canarias, sino también como lanzaroteña, defendiendo los intereses de Lanzarote". Turismo pone en marcha una estrategia para favorecer el desarrollo de Canarias como destino gastronómico Por otro lado, este martes la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias asegura que ha dado un paso importante en Madrid Fusión para sentar las bases que permitan desarrollar toda una estrategia para consolidar al Archipiélago como destino de experiencias gastronómicas. Ha sido en este escenario, según ha explicado la propia consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Mariate Lorenzo, donde el Gobierno cnario ha acordado con Saborea España la firma de un marco de colaboración para impulsar el turismo gastronómico bajo la marca Saborea Canarias, integrándose en esta plataforma nacional auspiciada por Turespaña y que potencia internacionalmente el turismo y la gastronomía. Saborea España persigue varios objetivos, entre ellos convertir productos turísticos en experiencias gastronómicas; ampliar el concepto de turismo gastronómico trabajando el concepto cultura gastronómica española auténtica y vinculada al territorio; incorporar nuevos usos al sector primario vinculándolos al sector turístico; y potenciar la promoción y comercialización de manera más ambiciosa e innovadora, identificando y captando nuevos mercados, entre otros. Este marco de colaboración, que se rubricará el próximo mes de febrero, supondrá una experiencia pionera para Saborea España, pues será la primera vez que una comunidad autónoma se integre en esta plataforma. Los representantes de esta entidad han entendido que la condición especial de Canarias como Archipiélago y las peculiaridades que ello conlleva hacen viable esta excepción. “El Gobierno de Canarias quiere apoyar a las islas que ya han avanzado en la promoción de su gastronomía, como es el caso de Tenerife y Lanzarote, que ya pertenecen a Saborea España, y pretende incorporar a las que aún no lo han hecho, indicándoles los pasos a seguir y estableciendo un modelo de gestión compartido”, explica Mariate Lorenzo. Según la consejera, el producto local y la gastronomía representan “una gran oportunidad para diversificar el turismo y potenciar el gasto en destino, a la vez que una herramienta para promover el desarrollo económico de todo el territorio, más allá de los núcleos turísticos, implicando y favoreciendo a sectores profesionales diversos como son productores y restauradores, e incorporando nuevos usos al sector primario al vincularlos con el sector turísticos”. Por un lado, se persigue generar y potenciar en todas las Islas una oferta gastronómica basada en productos de calidad autóctonos y, por otro, consolidar a través de la promoción al Archipiélago como un destino de experiencias gastronómicas que potencie el gasto del turista en destino y mejore su experiencia a través de su acercamiento al producto y la enogastronomía de Canarias, ya sea tradicional o de vanguardia. Para alcanzar estos objetivos, a través de Promotur Turismo de Canarias se va a reforzar la gastronomía como atributo de la marca Islas Canarias y sus ocho destinos insulares, con el objetivo de mejorar la interacción entre el sector turístico y primario para potenciar nuevas oportunidades de negocio. Precisamente, Tenerife es el destino invitado en el Congreso Madrid Fusión-Saborea España 2017, un hito que ha sido respaldado con la presencia la consejera de Turismo, Cultura y Deportes ya que es la primera vez que un destino nacional es elegido como protagonista de uno de los mayores encuentros culinarios del mundo.

Tenerife realiza en este evento, donde se reúnen 170 expositores, más de 11.000 visitantes, 1.500 congresistas y 600 periodistas acreditados, un despliegue importante, teniendo incluso presencia activa en el aula magna de Madrid Fusión, además de contar con un espacio con actividades donde el producto canario está presente. Asimismo, Lanzarote tiene una importante presencia en Madrid Fusión a través de la marca Saborea Lanzarote.



¿Un mensaje, un comentario?

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Por favor, deje este campo vacío :

Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :