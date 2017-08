Sección > Lanzarote



El presidente de la comunidad musulmana en Lanzarote, Said Bassou, insiste en que el terrorismo nada tiene que ver con los verdaderos valores del Islam. "No representan a ninguna religión", señala



La comunidad musulmana en Lanzarote rechaza los atentados de Barcelona y Cambrils y destaca su integración en la sociedad isleña

Más de mil personas musulmanas de diferentes nacionalidades comparten en Lanzarote una fe, un espacio y sede social en la calle Zaragoza, en Arrecife Crónicas · 20 de agosto de 2017

Compartir | | Aun más Los atentados de Barcelona han vuelto a poner en el punto de mira a los musulmanes residentes en toda Europa. En Lanzarote, la comunidad islámica, compuesta por más de 6.000 personas en su totalidad, considera que los ataques en Barcelona y Cambrils, Tarragona, no se han traducido en pensamientos xenófobos en la Isla. "Yo creo que la gente que sabe un poco de la historia, de lo que está ocurriendo ahora en Oriente y sabe de la política de cualquier país, entiende el tema, entiende todo, pero la gente de un nivel básico siempre echa la culpa a cualquier musulmán, pero eso no es verdad. Nosotros, como todo el mundo, somos personas. Para nosotros no hay diferencias entre uno negro o blanco, todos somos iguales", señala el presidente de la comunidad musulmana en Lanzarote, Said Bassou. Bassou mantiene que los atentados y sus protagonistas no tienen nada que ver con los verdaderos valores del Islam. "Los atentados de Francia ni los de Barcelona o Finlandia no representan a ninguna religión. En realidad nos duele mucho a los musulmanes, tanto a los que viven en Europa como a los que viven en países musulmanes. Yo creo que hay algún interés político o del petróleo, pero es una lástima. Lamentamos mucho que eso ocurra cada día y queremos de verdad una solución de los países que tienen poder en este mundo. Queremos más paz, más integración y más ayuda a los países pobres", apunta Bassou. Por todo ello, esta comunidad rechaza cualquier acto de violencia y mucho más si estos terroristas lo hacen utilizan el nombre de Alá. La nueva sede de la Comunidad Musulmana de la Isla, ’un centro sociocultural integrador abierto a todos los lanzaroteños’ En Lanzarote aglutina a cerca de un millar de personas de diversas nacionalidades que conviven bajo el principio del ’respeto, la unidad y la tolerancia’. Más de 200 niños y niñas de esta comunidad que han nacido en Lanzarote, reciben gratuitamente clases de árabe para que conozcan el origen de su cultura, y realizan también talleres de español para adultos y de integración social y cultural. La Comunidad Musulmana en Lanzarote está formada por más de mil personas de diferentes nacionalidades que además de compartir una fe, comparten un espacio y sede social en la calle Zaragoza, en Arrecife. En 2014, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, visitaba este espacio que aspira a convertirse en la isla, según los responsables de esta comunidad, en un "centro sociocultural integrador cuyas puertas siempre estarán abiertas a todo aquél que quiera visitarles". En este espacio "conviven bajo el respeto, la tolerancia y la unión de culturas de varias nacionalidades, desde personas de procedencia marroquí, del Sáhara o países del Este, hasta turistas musulmanes que llegan a la Isla y encuentran en este centro su espacio de culto", explican los responsables del centro. "En este centro además, ofrecemos clases gratuitas de árabe a unos 200 niños y niñas que han nacido en esta tierra para que conozcan también su cultura de procedencia. Clases que ofrecemos también a todas las personas de esta isla que quieran aprender este idioma", explicaron. Asimismo, dan clases de español y talleres de la cultura canaria y española, derechos y obligaciones y administraciones públicas, entre otros, para una mejor integración y convivencia en la sociedad lanzaroteña. Cabe destacar que, al mismo tiempo y en paralelo, la Escuela Oficial de Idiomas de Arrecife estrenará este curso 2017-2018 su nuevo ciclo intermedio de clases de árabe, con lo que a partir de ahora y gracias al último acuerdo unánime del Parlamento de Canarias, los interesados en aprender árabe podrán realizar no solo los tres primeros cursos del nivel básico, sino adentrarse también ya en el cuarto curso, que es el que está a punto de incorporar el Gobierno canario en la Citada Escuela de Idiomas de Arrecife. El centro social de los musulmanes en la Isla es el único espacio que existe en Lanzarote para el encuentro y el rezo de la comunidad musulmana "que en la Isla se encuentra unida y convive en respeto y solidaridad con todas las culturas que confluyen en este espacio". Por ello, piden también a las administraciones locales colaboración para la realización de talleres de integración, tanto para niños y niñas como para adultos, y para completar alguna estancia que aún no han podido acabar de este proceso de renovación de sus infraestructuras. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Por favor, deje este campo vacío :

Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :