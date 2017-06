Sección > Sociedad



Festejos confirma la actuación de la cantante el viernes 25 de agosto con acceso libre y gratuito. La compositora no actúa en la capital desde 1996



La cantante Rosana cerrará las fiestas de San Ginés con un concierto en la Playa El Reducto

Crónicas · 12 de junio de 2017

Compartir | | Aun más El Ayuntamiento de Arrecife cerrará sus fiestas patronales de San Ginés 2017 con un concierto de la compositora y cantante Rosana. El recital se celebrará en la playa de El Reducto a partir de las 21.00 horas del viernes 25 de agosto. Así lo ha avanzado este lunes en nota de prensa municipal el concejal de Festejos, David Duarte, quien considera que la cantante “es una opción atractiva para todas las edades, además de tener una vinculación especial con el municipio ya que es natural del mismo. Es para nosotros un orgullo ya que la cantante no actúa en la capital desde 1996”. El concierto será gratuito y comenzará tras los tradicionales fuegos artificiales. Rosana presenta de esta forma su nuevo disco de estudio “En la memoria de la piel” siendo el segundo concierto de su gira canaria y el único gratuito. Hay que recordar que el primer single de este trabajo está rodado en Lanzarote de forma íntegra. Tras cinco años de silencio, Rosana vuelve a acaparar protagonismo con la publicación de su nuevo álbum, un disco en el que derrocha energía, capacidad de comunicación, seducción y sensibilidad. ‘En la memoria de la piel’ no sólo es el título del nuevo álbum sino una frase que se repite en dos canciones del disco, queriendo subrayar su significado y transmitirlo como idea central del disco. El recital de Rosana será uno de los platos fuertes del programa de Fiestas, junto a los festivales folclóricos y de habaneras, los torneos deportivos y las actividades infantiles en el Charco de San Ginés. Versión imprimir



