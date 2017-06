Sección > Lanzarote



Compartir | | Aun más De materializarse el proyecto, afirma Betancort, "no habría resort como el de Costa Teguise en prácticamente toda Europa" después de que Barceló se haya hecho también con el antiguo Oasis Según Oswaldo Betancort, los trabajos para edificar el nuevo campo de fútbol de Costa Teguise arrancarán entre junio y julio La cadena Barceló podría terminar con la peor imagen de la entrada de Costa Teguise al adquirir una de las parcelas que se paralizó durante la puesta en marcha de la moratoria turística. Así al menos lo ha anunciado este martes en Crónicas Radio-Cope Lanzarote el alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort, que ha explicado que la entidad está negociando el precio de la parcela Club del Rey para invertir en un nuevo complejo de lujo que podría acabar así con parte de los esqueletos que llevan años sin finalizar y dando una imagen deplorable hace años a la entrada de la zona de Costa Teguise. "La noticia Barceló en estos momentos es que la cadena Barceló tiene una opción de compra sobre esa parcela, por lo que ya hay algo positivo. Si esa opción de compra se materializa y se realiza finalmente el proyecto de suits de lujo que quiere hacer la cadena Barceló, tal y como esta compañía nos trasladó durante la inauguración del hotel Barceló, creo que puede ser un resort importante no solo para Costa Teguise, sino para toda Lanzarote pues no habría resort como éste prácticamente en toda Europa", ha afirmado Betancort en declaraciones al programa ’A buena hora’. De esta forma, según las manifestaciones del alcalde, la cadena Barceló, que ya se ha hecho también con el inmueble de los apartamentos Oasis, "utilizaría la parcela de la derecha para ubicar una infraestructura turística dedicada al deporte, en la parcela de justo abajo, en lo que era el antiguo Oasis, se situaría una infraestructura para turismo de calidad, y en la nueva parcela habría cuatro o cinco villas más un centro comercial. Este es el proyecto que quiere hacer Barceló, pero en estos momentos", ha advertido el alcalde, "están regateando el precio de la parcela". En versión del regidor teguiseño, "lo importante es que hay interés y negociaciones, con lo que estoy totalmente convenido de que se va a llegar un acuerdo". Éste permitiría "eliminar una imagen obsoleta de Costa Teguise, lo que esperamos que vaya sucediéndose con cada uno de los restantes esqueletos de la zona". El alcalde ha destacado en este sentido las gestiones municipales "para que el inversor siga interesado" en Costa Teguise. "Los números de ocupación no son nada malos, hay una buena restauración en la zona, estamos implantando banderas azules en el área, estamos recuperando los espacios públicos y la imagen de la iluminaria, el plan de asfalto y el tema de los parques y jardines, cuyos problemas ya han quedado atrás". Oswaldo Betancort ha advertido en este sentido de que "Costa Teguise, urbanísticamente, da muchas posibilidades en estos momentos, pero también a nivel de inversión creo que es un nicho de mercado que están explotando los inversores". Planes de modernización y más inversiones turísticas para Teguise En relación a la parte turística del municipio de Teguise, el alcalde ha valorado también los planes de modernización del Gobierno de Canarias que "cada año está dando pasos agigantados para agilizar la inversión y la concesión de licencias. Hoy a las once de la mañana", ha explicado, "tenemos una reunión en el Centro Cívico con cinco o seis empresarios que quieren apostar por la zona. Hablamos de un hotel de cinco estrellas, hablamos de la familia de Gloria Palace, que ya tiene su parcela y que quiere invertir más de 30 millones de euros en posicionar un hotel dedicado al mundo de la talasoterapia". El alcalde ha destacado que también un inversor dedicado a la restauración se ha decidido a invertir en una parcela en pleno pulmón de Costa Teguise. "Es la famosa parcela que era propiedad de Roger Deign y de Pumar. Por fin se han decidido a lanzar este proyecto otra vez", ha subrayado. Todas estas inversiones son susceptibles de integrarse dentro del nuevo Plan de Modernización, "que da la posibilidad de invertir de una forma diferente". "Hoy manteníamos esa reunión monográfica para el que será el tercer Plan de Modernización de Costa Teguise. Esa realidad inversora", ha anunciado el alcalde, "la verá la zona de aquí a dos años, aproximadamente". "Creo que sobre finales del año 2019 ó 2020 puede venir muchísima inversión para la zona de Costa Teguise, ha apostillado Betancort. El pastel de esta tarta parece que la pondrá el nuevo campo de fútbol para Costa Teguise. Al respecto, el alcalde ha adelantado que "esta semana o principios ya de la próxima se pondrá ya el cartel de la obra; a mediados de mes contactaremos con la constructora para ultimar todo el proyecto y luego darlo a conocer a la opinión pública". Según Oswaldo Betancort, los trabajos para edificar este nuevo campo de fútbol arrancarán entre junio y julio. Versión imprimir



