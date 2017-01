Sección > Lanzarote



20.000 operadores de la ONCE, distribuidos por toda España, trasladarán la referencia del tubo volcánico incluido en la red de Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote fruto de la genialidad de César Manrique



La belleza de la Cueva de los Verdes, en el cupón diario de la ONCE

Crónicas · 27 de enero de 2017

Compartir | | Aun más Lanzarote repite como imagen de uno de los sorteos de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) que se celebrará el martes 31 de enero. Este año, la ONCE se adentra en la Cueva de los Verdes para difundir la belleza y singularidad de la estructura volcánica que forma parte de la red de Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote. El cupón con la fotografía de la gruta, informa este viernes en un comunicado de prensa la Corporación insular, ha sido presentado en rueda de prensa durante la mañana de este jueves por el presidente accidental de la primera Institución insular, José Juan Cruz, quien estuvo acompañado por los consejeros de Cultura y Bienestar Social, Óscar Pérez y Lucía Olga Tejera, y por los delegados territoriales y locales de la Organización, José Antonio López y Manuel Sosa. 20.000 operadores de la ONCE distribuidos por toda la geografía nacional serán los encargados de vender los más de cinco millones de boletos con la instantánea de la Cueva. En ese sentido, el presidente accidental de la Corporación agradeció a la ONCE que un año más elijan la isla como imagen de uno de sus sorteos. "Para nosotros, como destino turístico, es importante que nuestro patrimonio, nuestra oferta natural y paisajística, se dé a conocer en España y el mundo. En esta ocasión, nos sentimos honrados con la elección ya que se trata de uno de los centros de Arte Cultura y Turismo que proyecta la esencia de Lanzarote a través de la particular visión de César Manrique", indicó. Por su parte, José Antonio López, delegado territorial de la ONCE en Canarias, destacó que la implicación ciudadana hace posible que la Organización financie proyectos para la formación de personas con discapacidad intelectual. "En 2016 se crearon más de seis mil puestos de trabajo", apuntó e invitó a la población a la compra de cupones de los diferentes sorteos que se celebran a lo largo del año. Los consejeros de Cultura y Bienestar Social, Óscar Pérez y Lucía Olga Tejera, destacaron que la colaboración con la ONCE es un trato de justicia mediante el cual se difundirá uno de los espacios más emblemáticos de la isla "cuya imagen ayudará a vender los números de la suerte y a generar los dividendos que permiten el mantenimiento económico de la gran maquinaria de la ONCE. Una entidad que ayuda a que las personas invidentes tengan vidas completamente normalizadas, acceso a la formación, y una voz potente que les represente y vele por sus derechos". Durante los últimos cuatro años media docena de imágenes de la isla han aparecido en varios sorteos de la ONCE. El sorteo El cupón diario de la ONCE ofrece 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además de una paga de 3000 euros al mes durante 25 años al acertante de la serie. También se premian los números anterior y posterior al agraciado y las cuatro, tres y dos últimas cifras del cupón ganador. La Cueva de los Verdes Es una gruta de aura mitológica, cargada de leyenda y llena de características paisajísticas de extraordinaria belleza y singularidad. Formada a raíz de la actividad eruptiva del Volcán de la Corona, es una de las maravillas más sorprendentes que esconden las entrañas de Lanzarote. Utilizada como escondite de la población frente a los ataques e invasiones de los piratas procedentes del norte de África durante los siglos XVI y XVII, en el XIX se convirtió en visita obligada para viajeros, eruditos y científicos europeos fascinados por esta singular formación volcánica que, paradójicamente, debe su nombre al apellido de una familia que guardaba su ganado en los alrededores, según cuentan. En la década de los 60 del pasado siglo, el Cabildo de Lanzarote recurrió al artista majorero Jesús Soto, quien se convertiría a la postre en estrecho colaborador de Manrique, para la adecuación de este santuario natural de origen volcánico que se ha convertido en foco de atracción para miles de visitantes que anhelan descubrir su secreto. Soto ordenó la visita y desplegó todo su conocimiento del tratamiento de la luz y la sombra para extraer la luminosidad de la piedra y realzar las formas caprichosas que la lava fue dejando atrás en su devastador camino. La gama cromática de ocres, grises, negros y rojizos reinan en este paraíso de la oscuridad y se mimetizan por efecto de la luz para dibujar grotescos paisajes y espectaculares estructuras rocosas que sorprenden al visitante. Adentrarse en la Cueva de los Verdes es, sin duda, realizar un viaje iniciático al centro de la tierra. Fuente; Centros de Arte, Turismo y Cultura. Versión imprimir



