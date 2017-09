Sección >

Gladys Acuña, que niega que la anterior consejera de Industria, Ariagona González, hubiera avisado con tiempo al Consistorio de las fechas de la presente edición, confirma que Unidos por Yaiza concurrirá en alianza otra vez con Nueva Canarias en las próximas elecciones de 2019

La alcaldesa de Yaiza advierte al Cabildo de que adoptará medidas más contundentes si vuelve a hacer coincidir la Feria de Artesanía con los Remedios o algún acto relevante en el municipio

La diputada lanzaroteña pregunta esta semana en sede parlamentaria al consejero de Obras, Pablo Rodríguez, por el inicio de las obras del Puerto de Playa Blanca, paralizadas desde la firma del acta de replanteo el pasado 20 de junio

La alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, ha advertido este lunes al Cabildo de Lanzarote de que adoptará medidas más contundentes si vuelve a hacer coincidir la Feria de Artesanía con las fiestas de Los Remedios, como ha ocurrido este año, o con algún acto relevante en el municipio.

Así lo ha expuesto en Crónicas Radio-Cope Lanzarote la regidora sureña que, ante las aclaraciones del consejero de Cultura del Cabildo y nuevo responsable de Comercio e Industria tras la salida del PSOE del Gobierno insular, Óscar Pèrez, ha negado que la Corporación insular hubiera avisado con tiempo al Ayuntamiento de las fechas de la presente edición, clausurada este domingo en su 29ª edición.

"Si Óscar Pérez ha dicho eso, ya es para no encender la radio nunca más. No doy crédito porque el fin de semana pasado nos mandó un whatsapp y yo le llamé explicándole que no era una cosa que fuera con él, sino con la anterior consejera, Ariagona González", ha aclarado Acuña en declaraciones al programa ’A buena hora’.

Después de que este año Yaiza haya tenido que desistir de su intención de ubicar su expositor junto a los del resto de municipios, la alcaldesa ha dejado claro que "si en los próximos años se hace coincidir con las fiestas de Los Remedios, tomaremos otras medidas". "Si Yaiza no está para una cosa, no va a estar para las otras", ha criticado.

En versión de la regidora sureña, "por lo visto fue un acuerdo entre el Cabildo y los artesanos y no se contó con nadie más. Coincidió con la festividad de Los Remedios y nos hemos tenido que quedar al margen, una verdadera pena que solo nos lleva a enfrentarnos y a dividirnos", ha señalado la alcaldesa.

"Le dije a Óscar Pèrez que este año no podríamos hacer nada y que esperaba que esto se reconduzca porque, sino", ha advertido, "vamos a tener un enfrentamiento duro. Esta vez me he limitado a explicar lo que ha pasado y por qué Yaiza no está en la Feria de Artesanía, pero seguramente el año que viene no me quede en eso", ha precisado Gladys Acuña. "No hemos estado en las reuniones porque no hemos sido convocados ni avisados. Para colaborar sí nos llaman y cuentan con nosotros, pero para lo demás les importamos un pito", ha expresado.

La alcaldesa ha lamentado que las fechas de la Feria de Artesanía de este año provocaran que Tinajo adelantara sus fiestas de Los Dolores, con lo que "los feriantes se han dividido en los 20 días de fiestas de Tinajo, mientras que Yaiza se quedó sin un solo cochito".

UpY repetirá alianza con NC

Por otro lado, Gladys Acuña, que en esta legislatura actúa también como diputada por Lanzarote con el grupo parlamentario de nueva Canarias (NC), ha confirmado que su formación política, Unidos por Yaiza (UpY), concurrirá en alianza otra vez con los nacionalistas de izquierdas en las próximas elecciones de 2019. "Nosotros ahora mismo estamos bien cómo estamos, pero nunca podemos descartar nada. No es nuestra intención integrarnos sino seguir trabajando en la misma línea de entendimiento", ha dicho la parlamentaria lanzaroteña. Acuña ha dejado claro que sí repetirán alianza. "Lo de repetir alianza, lo confirma desde ahora", ha zanjado la diputada.

El Puerto de Playa Blanca

Además, precisamente en su condición de parlamentaria por la Isla, Acuña ha confirmado que tiene previsto preguntar esta misma semana en sede parlamentaria al consejero de Obras, Pablo Rodríguez, por el inicio de las obras del Puerto de Playa Blanca, paralizadas desde la firma del acta de replanteo en junio pasado.

"Mañana [este martes] tenemos pleno en el parlamento pues se reanundan las sesiones y la pregunta que llevo es esa: qué pasa con el Puerto de Playa Blanca", ha anunciado. "El acta de replanteo se firmó el día 20 de junio y desde entonces no hemos sabido nada más. A ver por dónde salen ahora y qué nos responde el consejero. Desde que me contenten algo, trasladaré a la opinión pública qué ocurre con estas obras", ha sentenciado.