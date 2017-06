Sección >

Eva De Anta mantiene su apoyo al pacto de Arrecife con CC y PIL

La alcaldesa de Arrecife supedita de nuevo la apertura de la Avenida a la consulta ciudadana sobre la que no tiene ni fecha ni contenido

"Haremos la consulta cuando la ciudadanía haya tenido el tiempo suficiente para ver la experiencia de la semipeatonalización", sostiene

La alcaldesa de Arrecife, Eva de Anta, insiste en no abrir al tráfico rodado la Avenida Marítima de la capital, a pesar de que 19 de los 25 concejales del Plenario municipal sí quieren hacerlo, tal y como quedó escenificado en el último pleno del pasado martes.

Este jueves, en declaraciones a Crónicas Radio-Cope Lanzarote, la regidora ha supeditado de nuevo la apertura de la Avenida a la consulta ciudadana sobre la que no tiene ni fecha ni contenido, a pesar de que dicha consulta fue también una propuesta que, igual que la apertura de la Avenida, se aprobó a instancias de Coalición Canaria (CC) en los plenos celebrados el 20 de septiembre y el 31 de octubre de 2016.

"Yo me vuelvo a referir a lo mismo, tal y como ya dije en aquel pleno de octubre y como ya repetí en el pleno de esta semana: yo me he comprometido a hacer la consulta. El 20 de septiembre tuvimos un pleno con una moción de Coalición Canaria, en la que apoyaban la semipeatonalización y, por tanto, el Plan Director de Zonas Comerciales Abiertas, con el punto añadido de la realización de la consulta. A eso me he referido y a eso me he comprometido. Haremos la consulta cuando la ciudadanía haya tenido el tiempo suficiente para ver la experiencia de la semipeatonalización", ha manifestado la alcaldesa en el programa ’A buena hora’.

"Yo soy muy prudente con las fechas pero vamos a realizar la consulta y acataré lo que diga la mayoría", ha dicho. "Insisto en que cuando tengamos la seguridad y todo preparado, daremos la fecha", ha añadido.

Según ha dicho, "el acuerdo plenario del 20 de septiembre no anula tampoco los acuerdos de los otros plenos, pero me refiero a eso porque las competencias son indelegables, son de la Alcaldía, pero aquí y en cualquier alcaldía de España. Por tanto", ha señalado, "cuando yo tengo la competencia y la delego en la Concejalía de Movilidad, como manifesté en aquel pleno del 20 de septiembre, sí me remito a la consulta, pero las competencias de Tráfico en todas las alcaldías, en todos los ayuntamientos son de los alcaldes y alcaldesas", ha insistido.

Cuestionada sobre la posible impopularidad de la medida sobre la Avenida, la regidora ha dicho que no cree que la decisión suponga una pérdida de apoyo electoral para el PSOE. "No. En absoluto. Yo paseo y camino por la ciudad y me para muchísima gente avalando que la Avenida sea para las personas y que se restrinja el tráfico.. Esta es la primera fase. De aquí a un año, si todo sale bien", ha adelantado, "empezará también la calle Antonio Polier y Hermanos Zerolo, y me para más gente de lo que se pueden imaginar, pero quizás esto no tiene tanta difusión en los medios de comunicación. Hay que testar la calle y estar al pie del cañón y ver que no solo son las opiniones de un lado, sino también del otro", ha manifestado. A su juicio, "es una oportunidad para la ciudad de Arrecife, de verdad que lo creo". "La Marina ya prácticamente conecta con la ciudad y van a venir inversiones", ha insistido. "No es una idea del PSOE, sino que viene de la pasada legislatura y fue un proyecto iniciado por un alcalde de Coalición Canaria en 2014 y que fue explicado a muchísima gente, a todos los actores, con período de alegaciones incluido, aunque sí reconocemos que hizo mucho daño el retraso de las obras", ha señalado.

"No es una cuestión de cabezonería"

Eva de Anta dice que no es una cuestión de "cabezonería" y alega que el PSOE sólo ha reafirmado su postura, igual que ya hizo en el pleno monográfico que Arrecife dedicó a este asunto en octubre pasado.

"No. Nosotros no hablamos de cabezonería. Lo que sí hemos defendido y reivindicado ha sido la coherencia en lo que hemos defendido desde el principio. Yo soy respetuosa con las otras opciones [políticas] aunque hayan cambiado de opinión varias veces, pero insisto en que nosotros nos hemos reafirmado varias veces, en octubre también", ha afirmado. "La gestora [del PSOE de Arrecife] además se posicionó y tuvo apoyos para el Grupo municipal socialista en el Ayuntamiento y, en ese sentido, el PSOE se ha mantenido", ha añadido.

La primera edil capitalina ha insistido en que ella sólo se ha comprometido a hacer una consulta popular sobre este tema, pero sigue sin decir cuándo se llevará a cabo dicha consulta, que fue aprobada en el pleno de octubre de 2016.

Mantiene su apoyo al pacto de Arrecife con CC y PIL

A pesar de que el divorcio es evidente entre los socios de gobierno del Ayuntamiento de Arrecife, parece que las fuertes discrepancias entre PSOE, CC y PIL no son aún un argumento de suficiente peso como para provocar la ruptura del pacto en la capital. Al menos así lo cree la alcaldesa, Eva de Anta, quien descarta romper con sus aún aliados.

Pese a que Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) y Coalición Canaria (CC) votaron el martes nuevamente a favor de la apertura al tráfico de la avenida, igual que ya hicieran el 31 de octubre de 2016, De Anta ha manifestado que confía en que el pacto siga adelante. "No. En absoluto. En otras ocasiones que nos ha pasado algo parecido, yo me he mantenido. El Partido Socialista se sigue manteniendo en la estabilidad de los pactos, tanto en Arrecife como en el Cabildo y en San Bartolomé. Yo creo que también Coalición Canaria se ha manifestado en este sentido y también el PIL. El pacto y la estabilidad", ha aclarado, "la tenemos que seguir manteniendo. Esa es nuestra apuesta", ha alegado.

Frente a lo dicho por De Anta, este miércoles el primer teniente de alcalde, el nacionalista Rafael Juan González, fue muy crítico con el PSOE y apuntó que el pacto está "en una situación muy delicada".

La actitud de Victoria Sande

Por otro lado, después de que los representantes de la oposición y de parte del grupo de gobierno del Ayuntamiento de Arrecife se mostraran indignados con la actitud de la concejal de Servicios Sociales, Victoria Sande, quien dijo este martes en una de sus intervenciones ante el Pleno que no va a consultar a la oposición cada vez que alguien se tira un "pedo", la alcaldesa ha destacado que la edil pidió disculpas al final del pleno.

"Creo que lo explicó en el pleno y pidió disculpas. Lo que la concejala quería decir es que en el devenir del día a día de la Concejalía ocurren estas cosas", ha dicho en referencia al robo de un ordenador en dependencias municipales, "y ocurren otras cosas. Cuando un concejal pregunta, se le da la información, pero sin darle mucha más importancia, yo creo que ella además lo explicó y pidió disculpas", ha apostillado.