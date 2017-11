Sección >

La alcaldesa de Arrecife reclama a CC que explique por qué sigue en el Gobierno de la capital si no está a gusto con el PSOE

Insiste en que es "fundamental" el compromiso del Gobierno canario para que el Plan Supletorio esté en el Ayuntamiento antes de final de año y rechaza que se haya vetado a algún sector en los nuevos órganos de dirección del PSOE de Lanzarote. "Se negoció con quienes fueron al Congreso y algunos no han querido participar. No creo que nadie tenga vetada la participación", sostiene

La alcaldesa de Arrecife, Eva de Anta, ha reclamado este martes en Crónicas Radio-Cope Lanzarote a su principal socio de gobierno, Coalición Canaria (CC), que explique ante la opinión pública por qué sigue en el Gobierno de la capital de Lanzarote si no está a gusto cogobernando con el Partido Socialista (PSOE).

"Son ellos, en este caso Coalición Canaria, quienes tendrán que explicar por qué han puesto sobre la mesa tantas veces que no están a gusto o que se quieren ir. Creo que deben explicarlo ellos, pero también que tenemos que mantener la serenidad para sacar adelante el Ayuntamiento de Arrecife", ha afirmado la regidora en declaraciones al programa ’A buena hora’.

A pesar de sus palabras, Eva de Anta ha vuelto a insistir con bastante sosiego en que defiende la "estabilidad actual" que el pacto entre PSOE, CC y PIL "da en estos momentos a la ciudad". "En este momento no me preocupa ya que seguimos manteniendo la estabilidad y, de hecho, yo desde el principio he venido manteniendo el pacto con Coalición Canaria y con el partido de Independientes de Lanzarote", PIL, ha dicho. "Entiendo que la situación de minoría está en el Cabildo, mientras que en el Ayuntamiento tenemos estabilidad", ha expresado.

Pide "respeto" a Podemos

Con respecto a las negociaciones entre los partidos políticos que tratan desde la oposición del Cabildo de conformar una nueva mayoría de gobierno y censurar al presidente, Pedro San Ginés, Eva de Anta ha pedido “respeto” a Podemos hacia los procesos internos de elección del PSOE y ha rechazado que la formación morada pretenda que José Juan Cruz “se someta al código ético” de Podemos, "ni viceversa". "Les recuerdo que José Juan Cruz ganó unas primarias dentro del PSOE como candidato al Cabildo de Lanzarote y tiene todo nuestro apoyo", ha mantenido, tras apostar por que estos partidos "traten de buscar puntos en común y no diferencias".

De Anta ha condicionado la censura en el Cabildo "a la voluntad de todos los partidos que han puesto sobre la mesa distintas opciones" y ha comparado la situación de Lanzarote con la del ámbito nacional tras las primeras de las elecciones generales celebradas. "Pedro Sánchez se presentó para ser presidente el Gobierno de España y fue Podemos quien no quiso hacerlo presidente, hasta que finalmente tuvimos a Mariano Rajoy de presidente. Me gustaría que tuvieran altura de miras y que fueran respetuosos con el resto de formaciones políticas", ha trasladado a Podemos.

Sin vetos en el nuevo PSOE de Lanzarote

Por otra parte, Eva de Anta ha alabado la configuración de los nuevos órganos de dirección del PSOE de Lanzarote, que celebró este pasado fin de semana su noveno Congreso insular. La alcaldesa ha considerado que "no hay ni un cuarenta ni un sesenta por ciento, sino un partido fuerte y su secretaria general fuerte a la cabeza, María Dolores Corujo".

Ante las críticas del sector encabezado por Marcos Hernández, que ha denunciado que Corujo les ha dejado un papel residual en dichos órganos, Eva de Anta ha apuntado que "la lista de todos los delegados que acudieron al Congreso obtuvieron más del 90 por ciento de respaldo, y eso prueba que se negoció con quienes fueron al Congreso". "Se han celebrado distintas asambleas, donde se pudieron presentar listas de delegados, tanto en el ámbito federal como regional, y en este caso no han querido participar. No creo que nadie tenga vetada la participación", ha opinado.

La movilización de UGT y la situación de los trabajadores del Ayuntamiento

Por otro lado, la alcaldesa también ha sido preguntada por el anuncio de UGT en el que el sindicato asegura que lleva al juzgado el presupuesto de Arrecife, gana la sentencia sobre las bolsas de empleo de 2015 y llama a la movilización el 27 de noviembre. UGT asegura que acudirá a dicha movilización con el resto de representantes de los trabajadores por la actitud del actual grupo de gobierno de la capital, "que tiene a los empleados públicos en una situación que jamás se había visto". Afirman que la actitud de Eva de Anta está provocando que los empleados de la institución "hayan sufrido una merma en su salario que llega hasta un 6 por ciento, cuando el Gobierno y sus asesores se han subido el sueldo considerablemente".

En respuesta, la primera edil ha atribuido esta situación, tras mostrar un "absoluto respeto a las decisiones de las organizaciones sindicales", a "la falta de una RPT [Relación de Puestos de Trabajo] en el Ayuntamiento de Arrecife, "como ocurre en muchos ayuntamientos", a la situación de "interinidad de la nueva interventora" y a "la falta de personal del departamento de Recursos Humanos". "Precisamente con los sindicatos estamos tratando de sacar adelante una promoción interna en la Concejalía de Obras y Servicios. Con los pocos recursos que tenemos y la buena voluntad de todas las partes tratamos de sacar temas adelante", ha dicho, tras reconocer que "la situación no es la mejor. A mí me gustaría tener un equipo con más gente en cada departamento para dar un mejor servicio que no se da actualmente", ha señalado la alcaldesa.

El Plan General

Además, De Anta ha recordado que el Gobierno de Arrecife "ha exigido a la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias que el Plan Supletorio de Arrecife esté en el Ayuntamiento antes de final de año". Según la alcaldesa socialista, ya le ha trasladado al concejal de Urbanismo [Samuel Martín] y a la consejera de Política Territorial de Canarias que "ese compromiso es fundamental para que antes de final del año podamos convocar la mesa del Plan General para que desde el Pleno, la máxima representación municipal, podamos dar nuestro parecer a ese Plan Supletorio".

El accidente del coso del Carnaval

Por otro lado, la regidora capitalina ha preferido optar por no pronunciarse sobre el accidente del coso carnavalero de este año, que causó dos heridas de distinta consideración, al menos hasta después de su comparecencia en los juzgados el próximo 23 de noviembre. "Esa es la fecha pero por prudencia y, sobre todo, por respeto al procedimiento, hasta que no termine mi comparecencia al menos, no voy a hacer ninguna declaración sobre este tema", ha esbozado la alcaldesa.