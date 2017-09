Sección > Lanzarote



Leticia Padilla califica de "excusas" las explicaciones de Eva de Anta. "Llevamos desde marzo sin ayudas sociales. ¿También es culpa de la interventora, que se incorporó en agosto?", cuestiona la portavoz de Podemos en la capital



La alcaldesa de Arrecife atribuye al cambio en la Intervención municipal los retrasos en los pagos a proveedores y empleados

Eva de Anta explica que el Ayuntamiento sigue esperando por la conclusión del pliego de condiciones para poder sacar a concurso el servicio de mantenimiento y arreglo de los semáforos de la capital Crónicas · 7 de septiembre de 2017

Compartir | | Aun más Uno de los tres accidentes registrados la semana pasada en solo cuatro días en la esquina del supermercado Cruz Díaz, donde tampoco funcionan por ahora los semáforos. La alcaldesa de Arrecife, Eva de Anta, ha atribuido a la sustitución del anterior interventor municipal los retrasos en los pagos a proveedores y empleados de la Institución capitalina. Así lo ha remarcado la regidora en la entrevista concedida este miércoles a Crónicas Radio-Cope Lanzarote. "Nos estamos poniendo al día en todo y hay que entender que también ahora tenemos la incorporación de una nueva funcionaria-interventora en el departamento de Hacienda, y entenderán que dentro de la autonomía que tienen los habilitados nacionales, le he pedido, y también el concejal de Hacienda, que trate de unificar criterios con los distintos departamentos a la hora de hacer pagos a proveedores, nóminas y en general todos los pagos", ha manifestado la alcaldesa en el programa ’A buena hora’. De Anta ha indicado que le consta que "la nueva interventora ya está con el plan de pago a proveedores" y ha apuntado que "todas las facturas irán saliendo en la medida en que se vayan fiscalizando". En respuesta a las explicaciones de la alcaldesa que no han convenido aparentemente demasiado a la oposición, la portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Arrecife, Leticia Padilla, ha calificado de "excusas" las explicaciones de la regidora. "Llevamos desde marzo sin ayudas sociales. ¿También es culpa de la interventora, que se incorporó en agosto?", ha cuestionado Padilla, que dice echar "en falta explicaciones" del Gobierno capitalino. Los semáforos de la tercera capital de Canarias Por otro lado, Eva de Anta ha explicado que el Ayuntamiento sigue esperando por la conclusión del pliego de condiciones para poder sacar a concurso el servicio de mantenimiento y arreglo de los semáforos de la capital, que tantos problemas está generando en las últimas semanas ante la avería de diversos semáforos en distintos puntos de la ciudad. "La situación que tenemos es difícil y además agradezco el enorme esfuerzo que están haciendo los electricistas de la Concejalía de Obras y Servicios, hasta que tengamos ya incorporado al técnico responsable, que es el que está finalizando el pliego", ha apuntado. Según la alcaldesa, "esta situación de los semáforos, que lleva así muchísimo tiempo, requiere tenerla al día, lo que significa tener un pliego de condiciones, sacar el servicio a adjudicación y contar con un responsable por este contrato". La regidora ha reconocido que de momento dicho pliego de condiciones no está finalizado y ha apostado por "poner cabeza en otras adjudicaciones" pendientes en la capital. De Anta ha admitido que "hay diversas situaciones complicadas en la ciudad" y ha relatado que por el momento el Ayuntamiento está paliando esta falta de servicio con "arreglos puntuales". Respecto as las continuas obras de Canal Gestión Lanzarote en el centro de la ciudad, Eva de Anta ha señalado que "hay coordinación con el responsable" de esta empresa y ha recordado que en su día "se acordó que se abrieran y cerraran vías por tramos". "Espero que acaben cuanto antes y que no se generen problemas de circulación", ha confiado la regidora. En cuanto al reasfaltado de las calles en la capital, la alcaldesa ha anunciado que "es necesario contar con un plan de reasfalto, sobre todo en los barrios". Eva de Anta ha confirmado que el próximo plan de asfalto corresponderá al barrio de Altavista y ha afirmado que "tras éste, planificaremos los siguientes". Versión imprimir



