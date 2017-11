Sección > Economia



Turismo Lanzarote y AENA dieron la bienvenida este pasado sábado a los 150 pasajeros galos que aterrizaron en la Isla a bordo de un Airbus A319 que realizó el trayecto inaugural



La aerolínea Volotea estrena ruta entre Lanzarote y la ciudad francesa de Nantes

El mercado francés, uno de los más interesantes para la isla no sólo por su potencial de gasto, sino también por su sintonía con el destino, sigue avanzando a paso firme en Lanzarote. La isla recibió en 2016 casi 160.000 turistas franceses, un 13,5% más que en 2015 Crónicas · 13 de noviembre de 2017

Compartir | | Aun más El consejero delegado de la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote (SPEL), Héctor Fernández, y el director del Aeropuerto de Lanzarote, Manuel Vinagre, encabezaron esta tarde la comitiva de bienvenida a los 150 pasajeros del vuelo inaugural con el que la compañía aérea española low cost Volotea estrena la ruta que, desde este pasado sábado y hasta octubre del próximo año 2018, unirá la ciudad francesa de Nantes con Lanzarote. La expedición de turistas franceses que aterrizaron en Lanzarote a bordo de un Airbus A319, explica en nota de prensa posterior Turismo Lanzarote, fue recibida con una cálida bienvenida ofrecida conjuntamente por SPEL-Turismo Lanzarote y AENA, en un sencillo acto que tuvo lugar en la sala de Llegadas de la Terminal 1 del recinto aeroportuario y que contó también con la presencia de la jefa de Gabinete de Dirección del Aeropuerto, Cristina García, y el técnico del Ente insular de promoción, Javier Armas. Los viajeros y la tripulación pudieron degustar vino y queso de la isla, como muestra de algunos de nuestros productos gastronómicos más representativos, mientras un grupo folclórico interpretaba varios temas tradicionales. Previamente, la aeronave había recibido el tradicional bautizo a pie de pista por parte de AENA. El vuelo regular que a partir de ahora unirá Nantes con Lanzarote tendrá una frecuencia semanal, con salida todos los sábados del aeropuerto francés a las 16:30 h, y llegada a Lanzarote a las 19:00 horas. A su vez, la vuelta a Nantes tiene la salida programada del aeropuerto lanzaroteño también los sábados, a las 19:25 h. y llegada a la ciudad gala a las 23:40 horas. En principio está previsto que esta ruta opere no sólo esta temporada de invierno, sino también en los meses que comprenden la temporada de verano de 2018, concretamente hasta el 6 de octubre del próximo año. A los acuerdos alcanzados por Turismo Lanzarote en el mercado galo con uno de los principales touroperadores franceses como es Thalasso nº1, se suma ahora la apuesta que ha realizado Volotea, considerada la aerolínea de los destinos alternativos que opera con ciudades pequeñas y medianas de Europa, que ha incluido a Lanzarote por primera vez en su programación de vuelos, en concreto, con la apertura de esta ruta desde la ciudad de Nantes, la mayor área metropolitana del Oeste de Francia. En este sentido, el consejero delegado del Ente insular de promoción, Héctor Fernández, señala que la apertura de este nuevo enlace aéreo con la isla “es un indicativo de la confianza que el sector del ámbito aéreo está depositando en nuestro destino. Se trata además de una ruta muy bien recibida por parte de Turismo Lanzarote – añade – pues hay que resaltar que el turismo francés es una de nuestras principales apuestas en la estrategia de diversificación de mercados, no sólo por su potencial de gasto, sino porque es un turista muy afín a nuestro destino y en sintonía con nuestro modelo, que valora la sostenibilidad, disfruta de la gastronomía y participa en numerosas actividades turístico-deportivas que ofrece la isla, entre otros factores”. Por otro lado, Héctor Fernández adelanta que “también se espera en breve la apertura de una nueva ruta de easyJet desde el aeropuerto Charles de Gaulle de París”. De esta forma, el turismo francés sigue avanzando y abriéndose paso entre los principales mercados internacionales de la isla. De ser un mercado prácticamente irrelevante, con apenas 3.400 turistas en 2011, ha pasado a situarse entre el cuarto puesto del ranking de países internacionales emisores de turismo hacia la isla, con la llegada de casi 160.000 viajeros galos en 2016, solamente superado por los ya tradicionales y maduros como son el británico, alemán e irlandés, por orden de importancia. Con respecto a 2015, el turismo galo experimentó en la isla un crecimiento del 13,5 %, la mayor subida porcentual de toda Canarias. Versión imprimir



