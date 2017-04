Sección > Sucesos



Una llamada telefónica alertó a la Jefatura sobre la llegada en patera de al menos 10 inmigrantes a Famara, aunque finalmente fueron 13 los detenidos



La Policía de Teguise detiene in fraganti a cuatro personas mientras excavaban en la arena para esconder 75 kilos de hachís

Fotos: José Luis Carrasco Crónicas · 3 de enero de 2017

Compartir | | Aun más Los agentes de la Policía Local de Teguise han hecho constar que sobre las 8:01 horas del domingo recibieron una llamada telefónica en la Jefatura de la Policía Local comunicando que había llegado una patera a la playa del pueblo de Caleta de Famara con al menos 10 inmigrantes.



En respuesta a dicha alerta, dos vehículos patrulla de este cuerpo policial se trasladaron a la zona, observando a su llegada la presencia de una patera encallada al principio de la playa de Famara (en la zona denominada “El Codito”), así como a algunos migrantes en las dunas en línea con la patera que había desembarcado, según ha explicado el Consistorio en nota de prensa.



De forma inmediata, los agentes iniciaron una persecución a pie en esa dirección, donde cuatro de las personas avistadas estaban excavando en la arena con las manos, lo cuales emprendieron la huida a pie al verse sorprendidos, aunque finalmente fueron detenidos por los agentes, junto con una mujer joven (posiblemente menor) que se hallaba a unos metros tratando de coger prendas de ropa de una mochila. Junto a las cuatro personas había un total de cinco bidones de plástico cerrados y sellados con cinta aislante, por lo que los agentes actuantes sospecharon que estos pudiesen contener algún tipo de sustancia estupefaciente. Tras proceder a su apertura, descubrieron pequeños fardos de hachís sellados con plásticos en forma de ladrillo, que sumaban un total de 75 kilogramos, así como una caja de plástico, la cual contenía en su interior dispositivos de navegación (GPS), una brújula de mano, tres teléfonos móviles, una agenda telefónica, un pasaporte expedido por el Reino de Marruecos, todo ello también sellado en plástico. Por tal motivo, se procedió a la detención por un supuesto delito de Tráfico de Drogas de los cuatro individuos que se encontraban excavando para tratar de esconder la droga ante la presencia en la zona de las fuerzas policiales, los cuales no pudieron ser identificados en el momento al encontrarse indocumentados y no hablar español. Finalmente, fueron trece los detenidos por supuesta Infracción a la Ley de Extranjería, los cuales fueron puestos a disposición de la Policía Judicial de Costa Teguise, para la instrucción de las correspondientes diligencias y la investigación de los hechos. El alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort, ha felicitado al Cuerpo Local, en especial, a los agentes intervinientes, “por la labor que desarrollan de forma continuada en beneficio de los ciudadanos”. Asimismo, ha hecho referencia a la vital importancia de la coordinación de todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de la isla, “y por supuesto, a la inestimable colaboración ciudadana para comunicar hechos o situaciones sobre hechos presuntamente delictivos, siempre con todas las garantías de confidencialidad”, ha apuntado Betancort. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Por favor, deje este campo vacío :

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :