Los agentes han identificado a las niñas implicadas. La Policía recuerda que la difusión de estos contenidos es ilegal



La Policía Nacional investiga el vídeo de una brutal agresión a una menor en Arrecife

Crónicas · 13 de enero de 2017

Compartir | | Aun más La Jefatura Superior del Cuerpo Nacional de Policía en Canarias ha estado investigando este viernes el vídeo difundido desde el día anterior a través de las redes sociales y aplicaciones de mensajería en el que se reproduce una brutal agresión que sufre una menor en Arrecife a manos de al menos otras dos menores. Otra tercera menor se dedica a grabar una espeluznante escena en la que se ve cómo le propinan a la niña puñetazos y patadas en la cabeza cuando consiguen tirarla al suelo, lo que ha provocado una reacción inmediata de las autoridades, primero para recordar a algunos medios de comunicación que no lo debían saber que no se puede difundir este tipo de contenidos y segundo para dar con las autoras de la paliza. Desde la Policía Nacional de Arrecife han explicado de hecho a este diario que desde que se ha tenido constancia de la existencia del vídeo, el trabajo policial en sus primeras pesquisas se centró en tratar de identificar a las menores que aparecen en el vídeo, tanto a las que agreden como a la que graba la escena. El vídeo se ha convertido en viral rápidamente en la red de redes. Diversos medios canarios se han hecho eco de la noticia e incluso ha llegado a este diario pero, tal y como recuerdan este viernes desde el Cuerpo Nacional de Policía, no es legal la difusión de este tipo de contenidos por los derechos de las menores implicadas, por la preservación de la intimidad de las personas grabadas en dicho documento audiovisual y por tratarse, además, de la grabación de un delito. Versión imprimir



