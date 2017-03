Sección > Lanzarote



El Ayuntamiento avanza que se publicarán en la página web del Ayuntamiento de Teguise (www.teguise.es) los tramos de vías en las que se intensificará la vigilancia de la velocidad con radares móviles



La Policía Local de Teguise cuenta con un cinemómetro cedido por la Jefatura Provincial de Tráfico para la nueva campaña de vigilancia y control de velocidad

Se unifica el umbral de tolerancia con el que actúan los radares, en 7 km/h para límites hasta 100 km/h y 7% para límites superiores, de modo que el conductor conocerá cual es la velocidad a partir de la cual cualquier radar denunciará Crónicas · 21 de diciembre de 2016

Compartir | | Aun más El Ayuntamiento de Teguise informa este miércoles que la Policía Local de Teguise cuenta a partir de ahora con un cinemómetro que ha sido cedido por la Jefatura Provincial de Tráfico para llevar a cabo la nueva campaña de vigilancia y control de velocidad. El Conssitorio avanza en nota de prensa que se publicarán en la página web del Ayuntamiento de Teguise (www.teguise.es) los tramos de vías en las que se intensificará la vigilancia de la velocidad con radares móviles. La Jefatura Provincial de Tráfico de Las Palmas, a través de un convenio de colaboración ha cedido de forma temporal un radar móvil (trípode) al Ayuntamiento de Teguise, que será utilizado por la Policía Local. El fin que se persigue con esta nueva herramienta es el de mejorar la seguridad vial, evitar atropellos, acabar con la velocidad excesiva en algunas vías del municipio, con el objeto de prevenir de accidentes y en la vía pública. “Este radar entra en servicio no con afán recaudatorio sino disuasorio, ya que el objetivo final es acabar con los problemas de seguridad vial que tiene el municipio, en ciertos tramos, donde incluso se han tenido que lamentar accidentes mortales, debido a la elevada velocidad con la que circulan algunos conductores”, ha declarado el concejal del Área, Miguel Ángel Jiménez. Los criterios de ubicación de estos radares móviles, explica el Ayuntamiento en la nota de prensa remitida a este periódico, son el resultado de analizar el número de accidentes graves, con víctimas mortales o heridos que necesiten hospitalización; el número de accidentes en general y la información de la velocidad media de circulación en esos tramos. En los próximos días el radar se situará en las zonas identificadas como más peligrosas del municipio, y se alertará a los conductores infractores, con carácter meramente informativo. Además, se dará cumplimiento a las medidas anunciadas por la DGT, consistentes en anunciar en la página web municipal, las posibles ubicaciones de los radares móviles, para hacer de los radares constituyan herramientas de “concienciación y seguridad” y no de “recaudación”, con la intención de ponerlos principalmente en tramos con un elevado índice de siniestralidad, siendo visibles para los conductores, de modo que su presencia sirva como medida de disuasión y prevención, no siendo la denuncia en ningún caso, el objetivo final. Por último, la DGT ha presentado los márgenes a partir de los cuales los radares denunciarán, aplicando de forma homogénea este criterio en todo el territorio nacional (hasta ahora podían existir diferencias según Jefaturas), con unos márgenes más claros: Se aplicará un margen de 7 km/h en las velocidades por debajo de los

100 km/h. Se aplicará un margen del 7% en las velocidades por encima de los 100

