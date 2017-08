Sección > Sucesos



Los sospechosos fueron detenidos en el momento del robo, incautándoles material de construcción por valor superior a los 2.500 euros



La Policía Local de Antigua detiene a dos individuos cuando cometían el robo a una vivienda

Crónicas · 31 de agosto de 2017

Compartir | | Aun más La Policía Local de Antigua, en Fuerteventura, ha sorprendido in fraganti a dos individuos por el presunto robo a una vivienda en construcción, no habitada y aislada de este núcleo poblacional majorero. A los sospechosos, que responden a las iniciales M.P.H. y C.D.R.S., ambos mayores de edad y nacidos en Fuerteventura, se les incautó en el momento de la detención material de construcción, herramienta y maquinaria por valor superior a los 2.500 euros. Tras instruir las diligencias pertinentes y remitir la documentación al Juzgado de Guardia, explica este jueves en nota de prensa la Policía Local de Antigua, los agentes pusieron a los dos detenidos a disposición de la Guardia Civil en Puerto del Rosario. Los hechos ocurrieron este fin de semana, cuando en una casa en construcción cercana a la localidad de Las Pocetas, la Policía Local de Antigua detuvo in situ a dos sospechosos cuando sustraían material de construcción por valor superior a 2.500 euros. Supuestamente los sospechosos habían entrado en el interior de la vivienda tras la rotura de una ventana, cuando fueron detenidos por los agentes de la Policía Local. El Ayuntamiento de Antigua ha felicitado a los agentes por el resultado de la vigilancia que mantiene la Policía Local en los pueblos del interior del municipio, especialmente sobre aquellas viviendas diseminadas en las zonas rurales, "ya sean habitadas o en fase de construcción", señala el alcalde Juan José Cazorla, que valora el esfuerzo de este Cuerpo de Seguridad municipal que a pesar de la escasez de agentes con los que cuenta. "Mantiene el servicio público y de vigilancia en la zona turística, en los pueblos de interior y en aquellos eventos festivos que especialmente en estas fechas se vienen organizando", ha destacado Cazorla. Versión imprimir



