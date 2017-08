Sección > Canarias



El alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, explica que la medida supone "un primer movimiento de este grupo de gobierno para dar un sentido real al concepto de Turismo Sostenible"



La Oliva limita las excursiones en buggies y quads debido a su grave daño ambiental

Crónicas · 28 de agosto de 2017

Compartir | | Aun más El Ayuntamiento de La Oliva, en el norte de la isla de Fuerteventura, ha dado un paso adelante en el control de actividades "dañinas con el territorio" mediante la aprobación de un decreto que impone medidas cautelares a las excursiones en buggies y quads en el municipio, y da quince días a estos negocios para que demuestren que cuentan con los permisos necesarios para realizar su actividad. Se pone por fin coto a uno de esos problemas que tanto están alimentando la turismofobia, esas excursiones con decenas de vehículos a motor empeñadas en destrozar la tranquilidad de los lugares más hermosos correteando por sus pistas sin otra finalidad que la de hacer mucho ruido y levantar nubes de tierra. El alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, ha explicado que esta medida significa "un primer movimiento de este grupo de gobierno para dar un sentido real al concepto de Turismo Sostenible. "Queremos que las cosas comiencen a cambiar en La Oliva, y para ello debemos comenzar protegiendo nuestros valores naturales, ambientales, culturales, etnográficos", de manera que la actividad turística sirva para interpretar y disfrutar estos valores, y no para destruirlos", ha alegado el regidor majorero. Protesta ciudadana David Ávila, en representación de la plataforma que ha recogido más de 2.500 firmas en Internet solicitando la prohibición de este tipo de excursiones organizadas, declaró que “este paso habla bien a las claras de las intenciones que tiene ahora el Ayuntamiento de proteger el territorio y promover un turismo que resalte el principal valor de Fuerteventura como destino, que son la naturaleza y la tranquilidad”, aunque destacó también que, en su opinión, las medidas adoptadas “podrían ser incluso más restrictivas, teniendo en cuenta el gravísimo daño que están ocasionando las excursiones de buggies y quads”. Isaí Blanco señaló que “a estas firmas hay que añadir las quejas que nos han trasladado directamente varios colectivos que desarrollan actividades turísticas sostenibles como senderismo o rutas en bicicleta, o vecinos que salían a correr y han dejado de hacerlo porque no se atreven por el paso continuo de estas excursiones”. La concejala de Urbanismo, Omaira Saavedra, concretó por su parte que una actividad tan intensiva como las excursiones, con varios negocios con caravanas de más de 30 vehículos haciendo excursiones varias veces al día es algo completamente insostenible, especialmente cuando circulan dentro o muy cerca de espacios protegidos como zonas ZEPA o de Especial Conservación”. Por último, el alcalde de La Oliva quiso destacar que “esta administración no tiene nada en contra de la actividad empresarial y turística, sino al contrario, queremos favorecer que las actividades turísticas se desarrollen en equilibrio con otras empresas y con el respeto al territorio. Con la información que por el momento obra en nuestro poder, la actividad de excursiones en buggies y quads es incompatible con la protección de los espacios protegidos y con el desarrollo de otras excursiones de senderismo, bicicleta o turismo medioambiental”. Empresas piratas El Ayuntamiento de La Oliva ha notificado este decreto a cinco empresas que se conoce realizan sin las licencias necesarias este tipo de excursiones. En caso de demostrarse que no cuentan con los permisos obligatorios se procederá interrumpir la actividad. En la actualidad no consta ningún tipo de licencia concedida a ninguna empresa para ejercer esta actividad, ni tampoco para las actividades paralelas en las que esta institución es competente, como son las industriales de taller, garajes clandestinos o usos de carburantes. Entre la serie de medidas cautelares impuestas con este decreto el ayuntamiento prohíbe: El paso de excursiones a menos de 500 metros de poblados y viviendas (con excepción de las carreteras generales y travesías, por estar estas segundas bajo competencias del Cabildo). La apertura de nuevos caminos o pistas o cualquier tipo de vía circulatoria. El uso de garajes como talleres sin la correspondiente licencia. Almacenaje de carburantes en locales o aparcamientos. Versión imprimir



