La sentencia desestima el recurso de la empresa promotora del proyecto que pretendía dejar sin efecto la resolución cabildicia que deniega la calificación territorial



La Justicia falla en contra de la machacadora de La Degollada

Gladys Acuña declara que “el Ayuntamiento siempre ha defendido que el PIOT reconozca la zona como vega agrícola de cultivo y la eliminación de su calificación como zona minera extractiva” Crónicas · 20 de diciembre de 2016

Compartir | | Aun más Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, con fecha de 14 de diciembre de 2016, falla en contra de los intereses de la empresa Construcciones Playa Honda S.L y Canteras Canarias S.A y su proyecto de instalación de una machacadora a escasos metros del pueblo de La Degollada, término municipal de Yaiza. El fallo, según adelanta este martes en un comunicado de prensa el Ayuntamiento sureño, desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto por la citada empresa que pretendía dejar sin efecto la resolución cabildicia que deniega la calificación territorial para la extracción minera. Gladys Acuña, máxima responsable del Ayuntamiento de Yaiza, Institución codemandada junto al Cabildo de Lanzarote, valora positivamente el fallo recordando que el Ayuntamiento que preside “siempre ha defendido que el Plan Insular de Ordenación del Territorio reconozca la zona afectada como vega agrícola de cultivo y la eliminación de su calificación como zona minera extractiva”. La sentencia incide en que la empresa no presenta el certificado gráfico y descriptivo pedido por el Cabildo en vista de que en la documentación obrante en las actuaciones “está la imposibilidad de identificar con títulos registrales aportados, en cual de las fincas concretamente se pretende llevar a cabo la explotación minera”. En los fundamentos de derecho la sentencia además deja claro que lo que se plantea no es una cuestión de titularidad, “sino de ubicación de los terrenos, especialmente de aquellos en los que pretende obtenerse el permiso para la explotación minera, y que ello tiene una incidencia clara en la posibilidad o no de otorgamiento de la misma, ya que estamos ante suelos de categoría diferente, en los que no todos permiten este tipo de explotación”. En vista de la documentación aportada por la empresa interesada, y sobre todo en el informe pericial “que pone de manifiesto dudas y contradicciones sobre la realidad de los terrenos afectados por la explotación pretendida, y la extensión y ubicación de ésta, entiendo que la certificación gráfica era necesaria para así poder concretar el terreno, lo que es una exigencia prevista por la Ley”. Es más, la sentencia sostiene que el perito de la empresa actora “reconoce que el proyecto está dentro de los límites de parcela y que la misma, sólo parcialmente es minera”. La alcaldesa, Gladys Acuña, declara al respecto que “el Ayuntamiento seguirá batallando para impedir la implantación de un proyecto que no solo atentaría contra el paisaje, sino que provocaría polvo disperso en el aire con efectos nocivos, emisiones gaseosas por el funcionamiento de maquinaria pesada y tráfico de camiones y olores como consecuencia de la combustión de máquinas”. Acuña nuevamente hace un llamamiento a la unidad política para defender los intereses de Yaiza y de los vecinos de La Degollada que ven con preocupación la posible instalación de una machacadora a unos cincuenta metros de sus viviendas. El fallo judicial hace saber que contra el mismo cabe recurso de apelación ante el juzgado que será resuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Versión imprimir



