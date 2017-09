Sección > Deportes



La prueba deportiva que se celebra en Lanzarote ve incrementado cada año el número de nacionalidades y de participantes inscritos



La ‘Haría Extreme Lanzarote’ se promociona en la Feria Ultra Trail Mont Blanc de Chamonix

Crónicas · 7 de septiembre de 2017

Compartir | | Aun más La ‘Haría Extreme Lanzarote’ volvió, un año más, a promocionarse en la Feria Ultra Trail Mont Blanc, considerado el mayor evento relacionado con esta práctica deportiva en el mundo, y que se celebró recientemente en Chamonix, Francia, coincidiendo con la ‘Ultra-Trail du Mont Blanc’. Al lugar se desplazó la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Haría, Soraya Brito, acompañada por la coordinadora de la prueba, Susana Gómez. Por segundo año consecutivo, tal y como destaca este jueves en un comunicado de prensa el Ayuntamiento norteño, la ‘Haría Extreme Lanzarote’ participó en la feria dentro de la marca ‘European Sports Destination’, con el fin de mostrar en Francia, no solo las excelencias de Lanzarote como destino europeo para el deporte, sino también las peculiaridades de una competición que este año celebrará su séptima edición el 18 de noviembre, con cuatro modalidades de carrera disponibles: Geoparque Starter (10 km.), Medium (23 km.), Binter Maratón (44 km.) y Cicar Ultra (94 km.). Los visitantes que se acercaron al stand en el UTMB® recibieron información pormenorizada de los detalles de la carrera, que cada año incrementa su demanda y el número de países participantes, como así lo demuestran las 35 nacionalidades diferentes de los corredores inscritos en las diferentes modalidades de la ‘Haría Extreme Lanzarote’. Haría se ha convertido, sin duda alguna, en uno de los destinos para la práctica del trail a tener en cuenta a nivel mundial. La demanda de información por parte de corredores de todo el mundo aumenta en cada edición. Cabe destacar el enorme interés que ha despertado en esta edición la ‘Haría Extreme Lanzarote’ entre el público centroeuropeo y asiático. La promoción internacional y la repercusión mediática con que cuenta la Feria Ultra Trail Mont Blanc viene avalada por la presencia de más de 140 expositores de las mejores marcas relacionadas con la práctica deportiva y la cobertura realizada por los medios de comunicación especializados, así como por los corredores más destacados del panorama mundial. No en vano, dicha feria suele ser visitada por una media de 50.000 personas. Soraya Brito hace hincapié en “el crecimiento imparable de este evento deportivo, que ha permitido situar al municipio norteño en primera línea del panorama internacional de las carreras por montaña de alta exigencia, generando cada vez un mayor interés por parte de quienes practican esta modalidad”. “Todo, ello”, continúa el alcalde norteño, Marci Acuña, “conlleva unos beneficios considerables, no solo económicos, sino a todos los niveles, en lo que supone una promoción impagable para el norte de la isla de los volcanes; no nos conformamos con lo conseguido hasta ahora, sino que queremos que la ‘Haría Extreme’ siga creciendo y consolidándose en la élite del trail mundial”. Versión imprimir



