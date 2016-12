Sección > Sucesos



Vendía supuestamente billetes de avión de forma autónoma ofertándolos a muy bajo coste y afirmando que los conseguía a través de una agencia de viajes italiana



La Guardia Civil detiene en Fuerteventura a una persona por estafa continuada

Operaba principalmente en el municipio de Pájara, donde captaba a los posibles compradores que deseaban realizar viajes internacionales a Sudamérica y cruceros internacionales. Está acusado de manipular documentos que ofrecieron cierta credibilidad a los más de 20 afectados, a los que estafó más de 15.000 euros. Crónicas · 28 de diciembre de 2016

Compartir | | Aun más La Guardia Civil del Puesto Principal de Morro Jable, en Fuerteventura, ha detenido a una persona de iniciales A.V., de 37 años de edad y nacionalidad extranjera, como supuesta autora de una serie de estafas relacionadas con la venta de billetes de avión y cruceros, que alcanzan la cantidad de 15.000 euros. Sobre el inicio de la investigación, el Instituto Armado explica este miércoles en un comunicado de prensa remitido a Crónicas que desde el pasado mes de octubre, a consecuencia de varias denuncias presentadas tanto en dependencias de la Guardia Civil como de la Policía Local de Pájara, sobre una presunta estafa generalizada en la venta de billetes para diferentes viajes, los agentes iniciaron las oportunas gestiones para esclarecer los hechos. Estafa generalizada De esta manera, explica la Benemérita en su escrito, la Guardia Civil recogió las diferentes manifestaciones de los denunciantes, realizando más gestiones para localizar a otros posibles perjudicados, detectando hasta la fecha unas 20 personas afectadas por la estafa, trabajando aun en el caso ya que no se descartan que sigan apareciendo nuevas víctimas del engaño. La supuesta autora, tras ganarse la confianza de sus víctimas a las que ofrecía condiciones inmejorables y una larga, a la vez que ficticia, trayectoria profesional, les solicitaba el abono de los programas de viaje concertados con la urgencia propia de perder las magnificas condiciones ofertadas por ella si no se efectuaba el pago inmediato. Una vez se hacía con el dinero, emitía documentos falsificados que embaucaban a los compradores hasta que, ya en el aeropuerto, se percataban de la estafa sufrida. Algunos de los perjudicados en cambio, llegaron a viajar a sus lugares de destino resultando que al emprender el regreso se percataban de que no tenían billete de regreso. Destaca un caso concreto de un viaje de menores, organizado por una escuela de surf, a Brasil que iba a desarrollarse en fechas navideñas, que ha sido el detonante e iniciador de la investigación. Detención Tras reunir los suficientes indicios sobre los delitos de estafa cometidos, los agentes localizaron y detuvieron a A.V. en el municipio de Pájara, pasando a disposición del correspondiente Juzgado en funciones de Guardia de la localidad de Puerto del Rosario. Consejos de seguridad ante estafas de compra de billetes para viajar • Desconfiar de las grandes ofertas o chollos realizados por un comercial que se ponga en contacto con usted, que vaya a buscarle.

• En caso de no conocer a un comercial de una agencia de viajes, pida referencias, incluso a la competencia. La mejor prevención es la información.

• Si ha sido víctima de una estafa, no tenga vergüenza en denunciar, ya que con este acto podría ayudar a futuras víctimas de más estafas.

• Los estafadores suelen ser educados, con buena presencia, seguridad en su hablar con el objetivo de ganarse la confianza de su víctima.

• Compare los precios del viaje o vuelos con diferentes agencias, desconfiando de los excesivamente bajos.

• No dejarse llevar por las prisas a la hora de firmar; hay que exigir contrato por escrito y que nos faciliten una copia y leerlo con tranquilidad antes de firmarlo.

• Si ha sido víctima de una estafa, fíjese en todos los detalles que puedan ayudar a identificar al estafador.

• Guarde toda la documentación posible y recuerde formular denuncia. Versión imprimir



