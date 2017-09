Sección > Sucesos



Presuntamente forzó una caja de distribución eléctrica, dejando durante unas horas sin suministro eléctrico a numerosos usuarios de la localidad de Tarajalejo



La Guardia Civil detiene a una persona por robo de cobre en Fuerteventura

El detenido, al cual le constan numerosos antecedentes por hechos similares, fue identificado por una patrulla de servicio escasos minutos después de los hechos Crónicas · 6 de septiembre de 2017

Compartir | | Aun más La Guardia Civil del Puesto de Gran Tarajal, en Fuerteventura, ha esclarecido el pasado 24 de agosto un delito de robo con fuerza en las cosas en el que se sustrajo gran cantidad de cobre en la localidad de Tarajalejo, originando un suspenso de suministro eléctrico en parte de la localidad de Tarajalejo durante unas horas, procediendo por ello a la detención de S.M.S.B. de 41 años de edad, a quien le constan numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio. Conocimiento de los hechos Las pesquisas policiales, explica este miércoles en nota de prensa el Instituto Armado, comenzaron el pasado 21 de mayo tras recibir la denuncia por parte de la correspondiente compañía eléctrica, en la que manifestaba que autor/es desconocidos, forzando una de las cajas de distribución eléctrica situada en la localidad de Tarajalejo, habían sustraído unos 100 metros de cable para presumiblemente obtener el cobre existente en el interior de su cavidad plástica. Identificación del presunto autor el día de los hechos Una vez se tuvo conocimiento de los hechos, se comenzaron las labores de investigación, procediendo a revisar minuciosamente las personas y vehículos identificados en la zona por las patrullas de servicio en las horas anteriores y posteriores a la comisión de los hechos y que pudieran ser de interés para la investigación. Es por ello que de las verificaciones realizadas, se pudo obtener que el día en que ocurrieron los hechos, y concretamente sobre las 02:00 horas de la madrugada, una patrulla de servicio en cometido de prevención de la delincuencia en el término municipal de Tuineje, pudo identificar al presunto autor de los hechos transitando por la zona, resultando llamativo que el mismo portaba una mochila y que cuando se percató de la presencia de los agentes, trató de ocultar dicho elemento entre unos arbustos, siendo sin embargo hallada por los guardias civiles, quienes pudieron percatarse de que en el interior de dicha mochila portaba diversas herramientas, que fueron aprehendidas temporalmente por si existiera la posibilidad de que hubiera sido utilizada para algún ilícito, como finalmente resultó ser. Se presume que en el momento de la identificación el presunto autor de los hechos ya había cometido el ilícito, si bien no se pudo hallar el cobre debido a que tal y como se sospecha el mismo pudo haberlo ocultado para posteriormente retirarlo con la ayuda de algún vehículo, resultando además que no se tuvo conocimiento de los actos hasta dos días después, que fue cuando se formuló la denuncia. Intensificación de labores de investigación Debido a la citada circunstancia de la identificación del presunto autor de los hechos en las horas aproximadas del robo y en un lugar muy próximo, y atendiendo a que se trata de una persona conocida por los agentes debido a sus numerosos antecedentes (más de 50 detenciones por delitos contra el patrimonio), las labores de investigación se centraron principalmente en el detenido. Es por ello que se solicitó de las empresas destinadas a la recepción de chatarra y recuperadora de metales, las relaciones de vendedores y metales vendidos en los días posteriores a los hechos, obteniéndose que en la mañana siguiente a la comisión del ilícito denunciado, la persona sobre la que se centraban las investigaciones vendió en una de esas empresas gran cantidad de cobre, correspondiendo fielmente por el tipo de cobre y grosor con el sustraído escasas horas antes en la localidad de Tarajalejo. Sin embargo no se pudo recuperar debido a que la empresa recuperadora ya había entregado dicho metal para la reconversión del mismo, motivo por el cual y a juicio de los investigadores la persona identificada era el presunto autor de los hechos. A tenor de lo cual, el día 24 de agosto, se procedió a la detención de S.M.S.B. de 41 años de edad como presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas, el cual fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Puerto del Rosario, quien decretó libertad para el detenido, con obligación de comparecer a firmar los días 1 y 15 de cada mes. . Versión imprimir



