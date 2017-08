Sección > Sucesos



La colaboración ciudadana fue fundamental, pudiendo la Guardia Civil detener al presunto autor de los delitos tras la llamada de una persona en la zona de las playas de Papagayo, en Yaiza



La Guardia Civil detiene a una persona en Papagayo tras forzar cinco vehículos de alquiler

Durante la intervención no se recuperó ningún objeto ya que según el contenido de las denuncias de los afectados, no tuvo ocasión de llegar a sustraer elemento alguno Crónicas · 24 de agosto de 2017

Compartir | | Aun más Agentes de la Guardia Civil del Puesto Principal de Yaiza han detenido el pasado día 21 de agosto a una persona de nacionalidad española, con iniciales P.R.R.A. y con antecedentes anteriores por este tipo de hechos, tras comprobar que el citado individuo había forzado cinco vehículos de alquiler, todos de la misma marca y modelo. La intervención, explica este jueves en un comunicado el Instituto Armado, comenzó a las 18:30 horas, de ese día, tras recibir los agentes una llamada de un ciudadano en la zona de las playas de Papagayo. El denunciante relató a los agentes que había observado cómo una persona deambulaba alrededor de varios vehículos estacionados en la zona, forzando algunos con la intención de robar los objetos o bienes de su interior. Gracias a la colaboración ciudadana y ante la presencia de agentes por la zona, resalta la Benemérita en su escrito, que establecían controles por las zonas de aparcamientos de vehículos, se consiguió localizar y detener inmediatamente al autor de unos hechos. Este tipo de delincuentes suelen aprovechar la presencia masiva de vehículos en zonas de aparcamientos amplias para llevar a cabo este tipo de actividad delictiva, explica la Guardia Civil, mediante el forzamiento de sus cerraduras. Las diligencias instruidas y el detenido fueron entregados en el Juzgado de Guardia correspondiente de Arrecife. Consejos de seguridad Debido al modus operandi practicado por los detenidos, el cual suele repetirse en este tipo de delitos y que consiste en la fractura de una las ventanas de los vehículos estacionados en las zonas descritas (aparcamientos en zonas turísticas aisladas o apartadas) para acceder rápidamente a los bienes u objetos que hay en su interior –casi siempre a la vista-, desde la Guardia Civil se aconseja una serie de recomendaciones a los usuarios y conductores de estos vehíclos. • Comprobar que se ha dejado el vehículo perfectamente cerrado, puertas y ventanillas. • Evitar dejar a la vista cualquier elemento u objeto de valor. • Intentar no dejar en el vehículo ningún efecto de valor. • Incidir en la colaboración ciudadana e informar a los cuerpos policiales de cualquier persona que levante sus sospechas en la zona, como personas que se paseen sin motivo aparente entre los vehículos estacionados u observar al mismo vehículo en varias ocasiones merodear por el lugar. • Si es víctima de un robo mantenga la calma y no toque o mueva nada que pueda haber sido manipulado por los ladrones. • Avise rápidamente al cuerpo policial competente en la zona, si es la Guardia Civil al 062 o, en cualquier caso, al 112. Versión imprimir



