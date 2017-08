Sección > Sucesos



Los agentes realizan gestiones este lunes para tratar de identificar plenamente la tipología del citado artefacto



La Guardia Civil desaloja una playa de Papagayo y neutraliza un artefacto sospechoso en Lanzarote

Su forma cilíndrica y el hecho de que se leyera en su dorso las inscripciones de la palabra “peligro” o “precaución” en inglés y que contenía el gas CO2, hicieron que los agentes actuantes decidieran desalojar la playa antes de destruirlo mediante una detonación controlada Crónicas · 28 de agosto de 2017

Compartir | | Aun más El Grupo Especialista en Desactivación de Artefactos Explosivos (GEDEX) de la Guardia Civil en la isla de Lanzarote ha procedido este domingo, 27 de agosto, a la destrucción de un artefacto metálico parecido a una baliza submarina que apareció en una zona de afluencia turística, concretamente en el interior de una de las playas de Papagayo, en el municipio de Yaiza. Así lo confirma este lunes el Instituto Armado en nota de prensa. Aviso de un policía local franco de servicio A raíz de la llamada de un policía local libre de servicio, perteneciente a la Policía Local del referido municipio, en la que comunicaba en torno a las 15:40 horas el hallazgo de un artefacto metálico y de forma cilíndrica, los agentes del Puesto Principal de Yaiza se dirigieron inmediatamente al lugar descrito. Activación del GEDEX Tras comprobarse lo descrito por el alertante, la patrulla que acudió al lugar decidió activar el protocolo de hallazgos de posibles artefactos explosivos, marcando una primera zona con la que evitar el acercamiento de los usuarios de la playa. Los agentes del GEDEX, tras una primera inspección ocular del artefacto, decidieron neutralizarlo mediante una detonación controlada, desalojando la playa donde se encontró el artefacto y coordinándose con los bomberos del Consorcio de Lanzarote. Seguidamente explosionaron de manera controlada el citado artefacto hasta en dos ocasiones con medios propios de la mencionada especialidad de la Guardia Civil, destruyendo finalmente el referido artilugio y finalizando la incidencia a las 22:00 horas. Consejos prácticos en caso de localización de un explosivo En caso de localización de algún artefacto de posible origen militar no explosionado, la Guardia Civil recomienda seguir estos sencillos consejos para su seguridad: No manipular el artefacto e impedir que nadie lo haga.

Alejarse de la zona donde se encuentre el explosivo.

Avisar inmediatamente a la Guardia Civil o al Cuerpo de Seguridad competente o más cercano, o en su defecto al 112.

Señalizar la zona y la ubicación del explosivo, manteniéndose a una distancia prudencial, no perdiéndolo de vista para evitar que se acerquen otras personas. Además cuando un comercio o empresa, que comercialice con este tipo de material, observe que los citados elementos han caducado, debe ponerse en contacto con la Guardia Civil para proceder a establecer el trámite obligatoria que llevará a la posterior destrucción de aquel. Versión imprimir



