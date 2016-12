Sección > Canarias



La ya ex vicepresidenta del Gobierno asumirá la dirección de los parlamentarios en Tenerife y el control de toda la política que se desarrolla en la Cámara



La Gestora del PSOE releva a Dolores Corujo como presidenta del Grupo Parlamentario y nombra a Patricia Hernández

El secretario de Organización del PSOE en Lanzarote, José Juan Cruz, resta importancia a la decisión y ve lógico que Patricia Hernández presida ahora el Grupo Parlamentario que en su día no pudo liderar al acceder al cargo de vicepresidenta del Gobierno Crónicas · 27 de diciembre de 2016

Compartir | | Aun más La Gestora del Partido Socialista Canario (PSC-PSOE) tomó una decisión este lunes que no ha sentado demasiado bien a la dirección de Lanzarote, el relevo de la secretaria general y alcaldesa de San Bartolomé, Dolores Corujo, como presidenta del Grupo Parlamentario. El acuerdo, que se adoptó por unanimidad, coloca a la ya ex vicepresidenta del Gobierno, Patricia Hernández, al frente de los parlamentarios en Tenerife. Desde Lanzarote, el secretario de Organización del PSOE, José Juan Cruz, ha restado importancia este martes en Crónicas Radio-Cope Lanzarote a la decisión de la gestora, una acción que entiende "lógica" al haber accedido Patricia Hernández en su día al cargo de vicepresidenta del Gobierno, lo que le impedía presidir el Grupo Parlamentario Socialista en Canarias. "Por razones obvias, al acceder a la Vicepresidencia del Gobierno no podía ser presidenta del Grupo Parlamentario, y ahora es lógico que sea la presidenta del Grupo parlamentario al haber abandonado el Gobierno" de Canarias, ha indicado Cruz, para el que "no hay nada que objetar en dicha decisión de la Comisión Ejecutiva". Durante el encuentro, según recogió la organización en su muro de Facebook, el órgano de dirección decidió que se van a dirigir al presidente del Ejecutivo, Fernando Clavijo, mediante el Grupo Parlamentario para que comparezca y explique los motivos por los que ha adoptado la decisión de destituir a sus compañeros. De igual modo, la gestora anunció su intención de mover ficha en los lugares donde el acuerdo con Coalición Canaria (CC) no está del todo claro, en instituciones como La Laguna. Sin nombrar ningún sitio, dejan claro que algo va a suceder, aunque no en teoría como venganza sino como movimiento político. "También se han adoptado una batería de medidas para la búsqueda de mayorías alternativas de gobierno en los ámbitos donde se considere apropiado para los intereses de la ciudadanía, no conducidos por una intención de dinamitar las instituciones, sino con la intención de mejorar la acción de gobierno para las personas", aclaran en su comunicado oficial. Versión imprimir



