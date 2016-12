Sección > Lanzarote



El área de Agricultura presentará en el mes de enero el calendario de campañas de promoción de productos locales del próximo año



La Feria dedicada a la batata en Teguise cerró con gran éxito de participación

Crónicas · 19 de diciembre de 2016

Compartir | | Aun más La Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento de Teguise celebró este domingo la Feria de la Batata, una iniciativa que se integra en un amplio programa de promoción de los productos locales, ideado el área que dirige Agustín Méndez, según ha explicado la institución en nota de prensa.



Desde su cultivo en la zona del monte, sin agua y sin ningún tipo de fertilizantes, hasta las más delicadas recetas elaboradas con este producto tan típico de Lanzarote. La batata se mostró y se dio a conocer a los visitantes, que se acercaron a la Feria dentro del Mercadillo de Teguise. Juana Martín, agricultora de Teguise, explicaba a los que se acercaron este domingo a la Plaza de la Constitución de La Villa, el modo en que se plantan y recogen las batatas, mientras que los cocineros del Restaurante Caleta de Famara deleitaron a quienes se acercaron a la Feria con distintas recetas que no dejaron a nadie indiferente. Asimismo, en la feria se encontraban las tradicionales batatas fritas de la marca Batatitos, elaboradas en Lanzarote, y las más novedosas mermeladas de batata y mojo picón comercializadas por Lala. Además, y por aquello del sabor de la navidad, no hubo nadie que no probase las más que apetitosas truchas de batata.



“Si el mes pasado las protagonistas fueron las legumbres, diciembre es el tiempo de la batata”, comentó el concejal del área. “De ahí el empeño del área de Agricultura del Ayuntamiento de Teguise en promocionar este tubérculo tan utilizado en la gastronomía canaria”, tal y como señaló el responsable de Agricultura, Agustín Méndez. Para el mes de enero la concejalía tiene previsto presentar el calendario de la campaña de promoción del próximo año. Versión imprimir



