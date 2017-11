Sección > Economia



Turismo Lanzarote intensifica sus esfuerzos en revalorizar el destino con los productos deportivo, enogastronómico y sostenible, que cualifican la imagen del destino e impulsan el aumento del gasto



La Feria de Turismo de Londres constata que el mercado británico mantiene su estabilidad y fortaleza en Lanzarote

Para este invierno, se prevé un ligero descenso del 1,3% de los slots reservados por los operadores del Reino Unido, debido a la quiebra de la compañía aérea Monarch y a la sobrecapacidad de años anteriores, entre otros factores

Compartir | | Aun más Las reuniones celebradas en la cita londinense confirman que el turismo alemán se recupera y la isla sigue avanzando en mercados emergentes como el francés, con un incremento de un 9% y un 19,3% de slots respectivamente, de cara a esta temporada Pedro San Ginés: “La Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote (SPEL) se ha revelado y se ha consolidado como un instrumento eficaz de la promoción turística insular” “Reino Unido mantiene su fortaleza en Lanzarote, sigue siendo un mercado pujante y dinámico, y pese a la incertidumbre del brexit, no se prevé en principio un impacto significativo, ya que las aerolíneas británicas no contemplan un escenario de eliminación de las libertades aéreas que pudiera acarrear un incremento de las tasas”. Esta es una de las principales conclusiones que se daban a conocer este martes por la mañana durante el transcurso de la rueda de prensa que ofrecían el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, el consejero de Turismo en funciones presente en la cita londinense, Óscar Pérez, y el consejero delegado de la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote (SPEL-Turismo Lanzarote), Héctor Fernández, para informar del balance de trabajo llevado a cabo por la delegación lanzaroteña desplazada a Londres para asistir a la World Travel Market 2017 que tuvo lugar la semana pasada entre los días 6 y 8 de noviembre. Tanto Pedro San Ginés como Óscar Pérez, explica el Gobierno insular en un comunicado de prensa posterior, iniciaron la conferencia informativa resaltando “el buen trabajo realizado por el equipo de profesionales de Turismo Lanzarote en la feria británica, una labor eficiente que contribuye a que Lanzarote sea un destino líder a nivel internacional”. El presidente de la primera Corporación insular señaló asimismo que “SPEL se ha revelado y se ha consolidado como un instrumento eficaz para la promoción turística de la isla a través de la toma de decisiones colegiadas y la financiación conjunta”, al tiempo que agradeció a los socios su contribución, destacando especialmente la activa colaboración de Asolan con el Ente. San Ginés afirmó que “hay que seguir insistiendo en las líneas estratégicas promocionales que tienen éxito” y recalcó de forma expresa que “en Lanzarote ni aspiramos ni queremos más cantidad: los objetivos de la isla no pasan por tener más turistas, sino mejores, que dejen más gasto en destino.” Por mercados, las conclusiones de la feria no dejan lugar a dudas: Reino Unido sigue mostrándose fuerte y manteniendo un indiscutible liderazgo entre el conjunto de los mercados de la isla, pues de hecho su economía, aún por debajo de la Unión Europea, sigue creciendo en torno al 1,5%. ”El mercado británico demuestra estabilidad”, señaló el consejero delegado de SPEL, Héctor Fernández, “lo que da tranquilidad y es una gran noticia, aun experimentando un leve descenso para este invierno de apenas un 1,3% en la reserva de slots (derechos de aterrizaje y despegue) en el Aeropuerto de Lanzarote, debido a diversos factores, como la sobrecapacidad de temporadas anteriores o la apertura de destinos competidores, pero sobre todo, a causa de la reciente desaparición de la compañía Monarch, aunque hay que decir que otras aerolíneas como Jet2, fundamentalmente, easyJet o British Airways, han empezado a ocupar parte del hueco que deja la que ha sido una de las compañías más tradicionales de Reino Unido”. En este sentido, hay que recordar que la conectividad con el mercado británico es bastante buena: tras la desaparición de Monarch, actualmente son siete las compañías aéreas que conectan Lanzarote con Reino Unido y solamente con Londres hay un total de 40 vuelos semanales. Productos que revalorizan el destino Por ello, la delegación lanzaroteña acudió de la feria de turismo más importante del mundo con una apretada agenda de más de una veintena de reuniones en las que el Ente insular de promoción hizo especial hincapié en el “valor turístico de Lanzarote”, a fin de reposicionar el destino y “revalorizarlo en el maduro mercado británico con la incorporación, en la estrategia promocional de Turismo Lanzarote, de los productos deportivo, enogastronómico y sostenible, a fin de cualificar la imagen del destino e impulsar el aumento del gasto”, señaló Héctor Fernández. Reseñable en este sentido fue la estrategia emprendida con TUI Sustainable, a fin de introducir mensajes de sostenibilidad asociados a nuestra singularidad como destino en los acuerdos con la división sostenible de este importante touroperador, así como la reunión mantenida con la empresa de comunicación especializada en deportes “Sports Tours International”, con el fin de promocionar el producto European Sports Destination, para posicionar a Lanzarote entre los destinos turístico-deportivos de primer nivel en Europa. Lanzarote es la isla del Archipiélago en la que el mercado británico ocupa el mayor peso porcentual dentro del conjunto de mercados turísticos: entre enero y septiembre de 2017 el turismo procedente de Reino Unido alcanzó la cifra de 1.078.502 viajeros, ocupando un 49,13% del total de todos los mercados, incluido el español, lo que significa que prácticamente uno de cada dos turistas que recibimos procede de Reino Unido. Mercados francés y alemán, al alza Así, otro de los frentes en la WTM 2017 se centró en la apertura de mercados emergentes de cara a diversificar nuestras fuentes emisoras de turismo y reducir la dependencia de Reino Unido. Cabe destacar los mercados alemán y francés, cuyos operadores ya han reservado para esta temporada de invierno 2017/2018, un 9% y 19,3% más de slots respectivamente que el pasado año, según datos de Aena. Estas cifras obedecen, en Alemania, a la importante apuesta realizada por Eurowings, Ryanair y Tuifly, y en Francia a la recién estrenada apertura de una ruta con Nantes por parte de la compañía aérea Volotea y al enlace de easyJet con el aeropuerto parisino de Charles de Gaulle. La estrategia se ha dirigido asimismo al mercado escandinavo, que reduce su previsión de slots en un 1,6% para esta temporada de invierno, y en Hungría, país para el que se está preparando una destacada acción promocional múltiple a finales de este mes de noviembre en Budapest. 