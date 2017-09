Sección > Lanzarote



José Juan Cruz dice que fue una reclamación "desacertada y fuera de lugar" presentada por cuatro compañeros que están dirigidos por alguien que actúa desde la sombra. Además, invita a cualquier afiliado que tenga ganas de hacerlo a que presente su precandidatura a partir del martes de la próxima semana



La Federal del PSOE da la razón a la actual dirección del partido en Lanzarote y rechaza la impugnación de la convocatoria del próximo Congreso insular

El ya ex vicepresidente del Cabildo niega que la salida de los cinco consejeros socialistas del Gobierno de San Ginés responda a intereses vinculados con el congreso insular e insiste en que "de momento" van a permanecer en la oposición Crónicas · 14 de septiembre de 2017

Compartir | | Aun más La Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista (PSOE) ha dado la razón a la dirección actual de Lanzarote que comanda Dolores Corujo al rechazar la impugnación de la convocatoria del próximo Congreso insular, prevista inicialmente para los días 11 y 12 de noviembre. La decisión, según ha adelantado el secretario de Organización, José Juan Cruz, durante su intervención en el programa "A buena hora" de Crónicas Radio-COPE Lanzarote, fue trasladada este miércoles desde Madrid a los órganos locales. A su modo de ver, la acción llevada a cabo por un grupo de militantes no tenía mucho sentido, no sólo por tener poco fundamento como entiende que se ha demostrado sino por la forma en la que se hizo. "El Partido Socialista tiene 700 militantes, y cada uno puede opinar y pedir las aclaraciones que considere oportunas. Ahora, cuando se hacen reclamaciones tienen que ser acordes con los estatutos del partido, que nos los damos todos. Esto fue una impugnación que presentaron el día 5 de septiembre, justo el mismo día que se iba a celebrar el Comité Insular ordinario, convocado con 15 días de antelación. Mire si tuvieron tiempo de ver si había algún problema en la convocatoria. No lo vieron y se lo comunicaron a la Ejecutiva regional, que no a la insular, y lo hacen dos horas antes de la convocatoria de la reunión. No han actuado correctamente", explicó. Para el también portavoz en el Cabildo, detrás de la impugnación no sólo ha habido mala fe sino que se ha visto claramente que hay gente interesada en distorsionar el buen clima que cree que debe imperar en un proceso de primarias como el que se abre, gente que además sabe que ni ha dado la cara ni la va a dar. "Esas cuatro personas han actuado probablemente influenciados por alguien que no quiere dar la cara. Pero afortunadamente este partido tiene órganos que controlan el funcionamiento interno, y se ha resuelto como no podía ser de otra manera por parte de la Comisión Ejecutiva porque se han cumplido estrictamente los estatutos. La Comisión Insular es el máximo órgano entre congresos, y en su reunión las decisiones eran correctas. Han dado la razón a quien la tenía, y se va a celebrar el congreso tal y como estaba previsto inicialmente, como el resto de las islas, en nuestro caso el día 11 y 12 de noviembre", relató. "Lo que han conseguido estos cuatro compañeros con la impugnación desacertada y fuera de lugar es que los avales que teníamos previstos hayan cambiado. Ahora la Federal ha ido a los estatutos y nos ha impuesto el 20 por ciento en lugar del 10", advirtió además al respecto. El secretario de Organización quiso lanzar un mensaje de tranquilidad a la militancia y adelantar que las fechas previstas se van a respetar, de ahí que incluso se atreviera a animar a cualquiera que se quiera presentar -de momento sólo parece claro que lo vaya a hacer la actual secretaria general-, porque a partir del martes de la semana que viene se abre el plazo para hacerlo. "El calendario está aprobado, con la resolución en firme. Ahora a partir del martes de la próxima semana se procede a la presentación de precandidaturas, y cualquier afiliado del PSOE es libre para presentarse, y si cumple con los estatutos se iniciará el procedimiento de recogida de avales desde el 22 de septiembre al 2 de octubre", apuntó. Pacto del Cabildo El ya ex vicepresidente del Cabildo no se quiso mojar mucho sobre la situación política actual generada en Lanzarote después de que tanto él como sus cuatro compañeros decidieran abandonar el pacto de gobierno con Coalición Canaria (CC) y Partido de Independientes de Lanzarote (PIL). A su modo de ver, uno tiene que tener claro cuándo no debe estar en un sitio. "Cuando se está en política se tiene claro el día y la hora en que se llega y hay que estar pendiente también de cuándo se tiene uno que marchar cuando no se puede estar en el grupo de gobierno haciendo la política que quiere. Pero no pasa nada, porque también podemos estar en la oposición sin problema", indicó. Cruz Saavedra dijo no compartir en absoluto las críticas que ha recibido su partido, en especial por parte de CC, tendentes a enlazar la salida del grupo de gobierno del Cabildo con el congreso insular de su partido. "Una cosa son la organización interna de los partidos y otra cosa son los grupos políticos en las instituciones. No tiene nada que ver como dice Coalición Canaria una cosa con otra, hay que tener en cuenta que estamos en un mandato que nos exigieron por 2012 que se ha ampliado por las circunstancias que todo el mundo conoce, y eso no tiene nada que ver con el Cabildo de Lanzarote", apuntó. También tiene claro el presente, "de momento" permanecer como principal partido de la oposición en el Cabildo. "A día de hoy estamos cumpliendo con el mandato que nos ha dado la Ejecutiva del partido. A día de hoy estamos en la oposición intentando hacer propuestas en los asuntos que forman parte de nuestro programa. Eso es lo que toca, aunque en política siempre hay que estar en contacto permanente con otras fuerzas, sobre todo cuando no hay mayorías. Es importante el diálogo y el consenso, y atender a los distintos puntos de vista", señaló finalmente. Versión imprimir



