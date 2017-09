Sección >

La CIA y los Mossos

1.- La CIA, la inteligencia USA, advirtió a la Generalidad de un inminente atentado en las Ramblas. Lo advirtió desde mayo. Parece que la Generalidad, es decir, el Gobierno catalán, no hizo puto caso a la advertencia. Un periódico de Barcelona ha sacado la noticia y quieren echar al director cuando los mentirosos son los gobernantes catalanes y el que dice la verdad es el director del periódico. Cada día que pasa, los Mossos caen cada vez más en un pozo sin fondo. Y el Gobierno de Rajoy, que lo que quiere es templar gaitas, callado como un puto. Saben los de Rajoy que los catalanes no tienen fundamento para ser independientes. ¿A qué esperan para apartar a Puigdemont del poder y quitar el mando de los Mossos a la Consejería de Interior y entregárselo al ministro Zoido? Cataluña no puede estar en manos de personas a los que la CIA les advierte de un atentado y permiten que se retiren los famosos bolardos de las Ramblas, con lo que se produjo una masacre. ¿Así quieren gobernar Cataluña? Rajoy tiene que actuar ya, de una vez. Pero no por el atentado, sino por razones puramente constitucionales. Si lo deja para el día que aparezcan las urnas será tarde. Desenmascaren de una vez a estos ineptos y aplíqueseles la Constitución, con toda su fuerza. La Generalidad y los Mossos dieron “poca credibilidad” al mensaje de la CIA. Coño, qué listos los tíos. ¿Qué pasa, que estaba mal redactado o qué? Y miren las consecuencias. Estos tipos no pueden estar ahí. Y el único mosso que abatió, él solo, a cuatro terroristas, había sido formado en la Legión española. Es decir en una fuerza de elite del Estado, de las Fuerzas Armadas. Pero si se cae de maduro (con perdón de la palabra): los Mossos no están preparados para combatir el terrorismo y su jefe, el mayor Trapero, que no es de ascendencia catalana, era un policía municipal de pueblo no hace mucho. Vamos a ser serios, hombre, señor Rajoy, que esto se le está yendo de las manos. Aquí quien tiene razón desde el principio es Alfonso Guerra, quien de entrada, dijo: “Esto se arregla aplicando el 155 de la Constitución”. Palabra de Dios, te alabamos señor.

2.- Mientras todo esto se cuece, estos ignorantes abren una “embajada” en Dinamarca, no reconocida, naturalmente, por el Gobierno danés. Y va Puigdmont a Copenhague a echar un discurso anti español, en un mal inglés. Tampoco tienen sentido del ridículo, como no lo tuvo Companys, que es su referente. Cataluña está haciendo el ridículo en todo el mundo, menos en Venezuela, que es un maravilloso aliado de Podemos y de Puigdemont. A Podemos le mandó unos cuantos dólares, a Puigdemont no sé, pero tampoco me extrañaría. A lo mejor para comprar las urnas sin que se entere Montoro. Los independentistas catalanes se han vuelto locos, ya no saben qué hacer, ni dónde meterse. Y, ahora, para más inri, lo de la CIA: la inteligencia americana advierte de un atentado y los independentistas catalanes, ni puto caso. Y quitan los famosos bolardos. O dejan que los quite la señora Colau, otra atrevida.

3.- Queda un mes para el día de la mascarada. Rajoy, la pequeña Sofía y los demás siguen diciendo que no habrá referéndum, pero para que eso se cumpla tienen que aplicar el artículo 155 de la Constitución. Y lo tienen que hacer ya, antes de que sea demasiado tarde. A no ser que todo sea un reparto de papeles: que hayan hablado y hayan pactado estirar el chicle hasta el final, con un fin de fiesta sorpresa. Rajoy es gallego, pero no sé si tan gallego para lo del chicle y que lo tenga todo arreglado. Capaz es.

Es una publicación de El Diario de Tenerife.com