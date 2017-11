Sección > Sociedad



El objetivo es sensibilizar a los jóvenes sobre esta realidad y animar a “emerger” a todos aquellos que se encuentren en una situación económica irregular



La CEL lanza un vídeo, realizado por el humorista lanzaroteño Gazz, dirigido a los jóvenes en su campaña contra la economía sumergida

Crónicas · 24 de noviembre de 2017

Compartir | | Aun más La Confederación Empresarial de Lanzarote (CEL), junto con el Cabildo de Lanzarote, dentro del proyecto “Emerge 2017” de lucha contra la economía sumergida, han puesto en marcha una nueva iniciativa. Se trata de un vídeo en clave de humor de 1.40 minutos, dirigido a los más jóvenes, que ya ha comenzado a emitirse en las redes sociales más habituales: Facebook, Twitter, Instagram y Youtube. Esta acción, explica la patronal en nota de prensa, se enmarca dentro del Plan de lucha contra la economía sumergida que ejecuta la Confederación Empresarial de Lanzarote CEL y está financiado por la Consejería de Empleo del Cabildo de Lanzarote. Desde el inicio, en el video aparece Gazz hablando con su amigo Nacho, quien está contento de haber encontrado un trabajo sin alta en la Seguridad Social y así poder compatibilizarlo con el cobro del paro. El protagonista, en tono de sorna, le va diciendo cuáles son las “ventajas”, en realidad desventajas, a las que se va a enfrentar si acepta ese trabajo. Uno de los objetivos principales que persigue la CEL es dar visibilidad al problema que supone para la sociedad en general, y para la lanzaroteña en particular, la economía sumergida. Sin embargo, el mayor reto es el desensibilizar a la propia sociedad sobre esta realidad y animarles a no ser cómplices de la misma. Desde la CEL se pretende que cada vez sean más las personas que decidan ponerse en el lado legal de la economía. De este modo, dejarían de exponerse a la imposición de multas y sanciones, al riesgo de responsabilidad penal en caso de accidente laboral, renunciarían a una situación que no les permite beneficiarse de bonificaciones o subvenciones y les limita el acceso a la financiación externa, además de impedirles la consolidación empresarial. Versión imprimir



