Crónicas · 2 de enero de 2017

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha ordenado la reapertura de la bodega lanzaroteña Stratvs, al estimar el recurso interpuesto por la empresa contra el auto de diciembre de 2013 del Juzgado de Instrucción número 5 de Arrecife. La decisión, tal y como adelanta este lunes en su edición digital el diario Canarias 7, la adoptó la Sección Sexta de la Audiencia, presidida por Emilio Moya, con el juez Salvador Alba como ponente e integrada también por Carlos Vielba. La resolución se centra en la medida cautelar adoptada por el citado juzgado de Lanzarote y deja claro que no puede "entrar a valorar en la concurrencia de indicios de responsabilidad penal, pues ello corresponde al enjuiciamiento de los hechos objeto de acusación, por lo que su valoración ahora supondría un prejuicio en el que no podemos incurrir por razones institucionales obvias". Agrega que la medida cautelar se adoptó hace tres años, lo que supone "un tiempo excesivo para cualquier medida cautelar, incluso de las más gravosas, como podría ser la prisión provisional. El perjuicio se puede irrgoar al titular de la actividad, cuando de momento está asistido por el sagrado principio de presunción de inocencia", con el añadido de que la instrucción ya ha concluido, por lo que la Audiencia entiende que no hay razones para mantener el cierre de la bodega. "Debemos ponderar", añade la Audiencia, " los periculum in mora y el perfume de buen derecho. En este caso, decimos, el primero no existe o no se aprecia por la Sala, y de la abundante documentación existente en la causa, y de forma apriorística no se puede concluir, decimos, sin prejuzgar, que se esté causando lesión al bien jurídico protegido".



