La organización ha señalado que basta con consultar fuentes de la Organización Mundial de la Salud para desmentir el argumento del Gobierno regional y acusa al consejero de Sanidad de "dejación" de sus obligaciones



La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública acusa al Gobierno de engañar a los ciudadanos con las microalgas

Crónicas · 4 de septiembre de 2017

Compartir | | Aun más La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC) ha acusado al Gobierno canario de querer engañar a los ciudadanos a costa de su salud al asegurar que las cianobacterias con consideradas no nocivas y al afirmar que no tienen relación con los vertidos de aguas residuales. En un comunicado, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias ha señalado que basta con consultar fuentes de la Organización Mundial de la Salud para comprobar que no es cierto lo que dice el Gobierno regional, a cuyo consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, acusa de hacer "dejación" de las obligaciones de su departamento. Esta asociación de defensa de la sanidad pública insiste en que las cianobacterios, bajo determinadas condiciones ambientales, pueden formar floraciones algales, algunas veces con formación de una variedad de toxinas que afectan a los animales y humanos. Los factores ambientales que proporcionan desarrollo de floraciones algales incluyen aporte desmedido de nutrientes de las descargas cloacales y fertilizantes (como fósforo y nitrógeno) que ocasionan eutrofización de los cuerpos de agua, se agrega en el comunicado. La asociación sanitaria ha señalado que hay una diversidad de toxinas con diversas sustancias químicas que varían de acuerdo con los géneros de cianobacterias, cepas, y también con factores ambientales, tales como contenido de fósforo y nitrógeno. La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias ha añadido que es "evidente" que cuando se da la presencia de toxinas no se puede hablar de un carácter no nocivo de las cianobacterias que las producen y además, agrega, la OMS continúa diciendo que "las toxinas pueden ser, según el sistema u órgano diana afectado, hepatotoxina, neurotoxina, citotoxina general, dermotoxina e incluso posible gastrointestinal." A juicio de esta asociación, se ha hecho "más que evidente que la batalla fundamental ha de ser contra los ingentes vertidos de aguas residuales sin depurar, a la mar y al subsuelo, y por ahí viene la imprescindible movilización ciudadana que tendrá una oportunidad cercana de expresarse de modo contundente en la manifestación que saldrá el próximo 9 de septiembre a partir de las 11 horas desde la plaza Weyler de Santa Cruz de Tenerife". También considera fundamental el desarrollo de la Ley General de Salud Pública (LGSP) que entró en vigor el 6 de octubre de 2011 en España, y particularmente en Canarias aprovechando la iniciativa legislativa popular para la Defensa y Promoción de la Salud y la Sanidad Pública. "Es fundamental la intervención mediante la necesaria Ley Canaria de Salud Pública y Sanidad que podría derivarse de aquella, articulando los principios de Salud en todas las políticas, así como de evaluación del impacto en salud de dichas políticas, incluidas, por supuesto, las que hacen referencia a las aguas residuales tanto industriales como urbanas", ha agregado. La asociación subraya que es preciso acabar con la falta de control sobre la presencia de residuos tóxicos que hace posible que tanto los acuíferos como las aguas marinas se conviertan en una fuente notable de aquellos para la población de estas islas. Se precisa en suma que la salud pública sea una "auténtica prioridad y no una figura decorativa a la que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias no llega a dedicar ni siquiera un 1% de su presupuesto". Versión imprimir



