LA DIVISIÓN DEL PSOE Y LAS REDES

La imagen del núcleo más cercano a Dolores Corujo de distintas instituciones pero especialmente del Ayuntamiento de Arrecife en Madrid y su exhibición pública ha calentado el ya de por sí caliente ambiente interno que se respira en el Partido Socialista en Lanzarote. En Coalición Canaria han aprovechado para dejar claro a medio mundo que muchos de los que han acudido este viernes a Madrid cobran de la institución en la que no estaban

No hace falta gastar las teclas de un ordenador para publicar en un digital como el nuestro que existe una notable división interna dentro del Partido Socialista (PSOE) en Lanzarote. Lo hemos explicado en infinidad de ocasiones en esta sección del periódico. Sin embargo, lo que ha sucedido este viernes es claramente digno de mención.



Un grupo considerable de militantes se ha marchado a Madrid inicialmente imaginamos que para sumarse a las más de ocho mil personas que se prevé que asistan al 39º Congreso Federal que se celebra este fin de semana para presentar de forma oficial a Pedro Sánchez como secretario general del partido. Lógicamente, entre ellos están los cuatro representantes que fueron elegidos para sentarse en el organigrama de la nueva Federal: David Duarte, Rocío Arredondo, Carmen Guadalupe y Marcos Hernández. Pero no juntos, o al menos no todos.

En una exhibición que ha calentado el ya de por sí caliente ambiente que se respira dentro del partido, tres de los cuatro se han dejado fotografiar en diferentes puntos de la capital, sin que en ninguna de las imágenes apareciera el único de ellos que no es del sector oficial que lidera Dolores Corujo, también presente en las instantáneas. Entre ellos, además de la parlamentaria, representantes de diferentes ayuntamientos y consejeros del Cabildo como Ariagona González.



La cosa no habría pasado a mayores si muchos de los que aparecen en las fotos que han colgado en las redes sociales no fueran o concejales o asesores del Ayuntamiento de Arrecife, incluyendo a su alcaldesa, Eva de Anta, que ha dejado este viernes de alcalde en funciones o accidental -el término viene que ni pintado para Arrecife- al representante de Coalición Canaria (CC) Rafael Juan González. Y claro, como en la formación nacionalista no dejan pasar una, también se han encargado de utilizar las redes sociales y los teléfonos móviles para poner su granito de arena en el incendio. Porque aunque muchos no lo crean, el viernes es día de labor, y en las instituciones públicas se cobra. Aunque justifiquen su ausencia del puesto de trabajo, lo cierto es que tanto sus socios como sus adversarios internos y externos se han hinchado a la hora de trasladar a medio mundo lo poco ético que resulta este traslado masivo de gente que ha dejado casi vacía la institución que dirige los destinos de la tercera capital de Canarias.



Por si no fuera suficiente, a algunos les ha enfadado incluso que en las fotos apareciera el ex presidente del Cabildo y ex presidente del PSOE Enrique Pérez Parrilla, recientemente expulsado del partido. "¿Qué pinta Enrique en un congreso de un partido al que no pertenece de forma oficial?", se preguntaban varios de los integrantes del PSOE que se han dirigido a este diario para expresar su malestar. Pues pinta, como parece que sólo se enteró este periódico, que para muchos no debería estar expulsado, precisamente para todos los que aparecen con él tomando algo para pasar la ola de calor que azota la Península y que han recogido firmas para que la nueva Federal dé marcha atrás a una decisión que consideran injusta. Otros no entienden el entusiasmo que han mostrado en público todos los que en su día hicieron campaña a favor de Susana Díaz en Lanzarote; creen que se han hecho sanchistas de la noche a la mañana, como si en realidad hubieran contribuido a la vuelta del líder no hace mucho caído en desgracia. Otros nos envían comentarios que es mejor no reproducir.

El caso es que la manía que tiene hoy en día casi todo el mundo de inmortalizar en las redes sociales cada instante de sus vidas no siempre es buena consejera. Hay imágenes que las carga el diablo. Algo así en los tiempos sin internet apenas habría trascendido. Hoy es distinto. Tal vez a los que posan en las fotos les habría encantado evitar cualquier tipo de polémica. O tal vez la estaban buscando.



De hecho, haciendo un liviano repaso por lo que publican los unos y los otros en las redes, se ve claramente cómo se está preparando la madre de todas las batallas en Lanzarote. En el camino, además, algunos entienden que se está haciendo una injusta campaña contra Eva de Anta, utilizando a medios de comunicación y las propias redes para desgastar la imagen de quien es evidente que no esperaba ser la máxima responsable de Arrecife y menos en la forma en la que llegó a serlo. Así, llama la atención cómo se lanzan mensajes de apoyo incondicional y contrarios a los que en teoría están detrás de esa estrategia, tanto dentro del PSOE como fuera.

Visita de Patricia Hernández

Mientras Pedro Sánchez conforma su equipo en Madrid, en Canarias ha comenzado la guerra por el control orgánico. Nos consta que ha sentado muy mal al sector corujista la visita casi de incógnito que realizó Patricia Hernández el pasado jueves. La ex vicepresidenta del Gobierno canario intervino en el programa "A buena hora" de Crónicas Radio-COPE Lanzarote coincidiendo con el día de su llegada a la Isla. ¿Casualidad? Nos dicen en la emisora que sí, que la entrevista se había solicitado un par de semanas atrás. El caso es que no realizó un gran acto de campaña, como habría hecho en otras circunstancias. La líder del Grupo Parlamentario es consciente del nivel de crispación interna que hay en el partido en Lanzarote. Sabe además que no va a rascar muchos votos en el sector de su compañera Dolores Corujo. De ahí que ni se molestara en mantener un encuentro oficial con ellos y dirigiera sus pasos en otro sentido, hacia el lugar donde no sólo tiene cariño sino apoyo incondicional, con gente como Marcos Hernández, Gustavo Cruz o todos los que forman parte del sector que aspira a arrebatar el poder orgánico a la alcaldesa de San Bartolomé y a los suyos. La cosa no ha hecho más que empezar, y las redes sociales serán testigo y reflejo de todo ello.

El problema para el sector corujista es que los otros dos candidatos que se han presentado tampoco les entusiasman en exceso. Aunque puestos a elegir, es evidente, terminarán apostando de forma mayoritaria por el vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, Ángel Víctor Torres.