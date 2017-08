Sección > Sociedad



La madre de Maracena ha permanecido en paradero desconocido desde el 26 de julio tras no entregar sus hijos al padre, condenado en 2009 por lesiones en el ámbito doméstico



Juana Rivas, detenida y a la espera de declarar ante el Juez

Crónicas / Agencias · 22 de agosto de 2017

Compartir | | Aun más Juana Rivas ha sido detenida y a la espera de declarar ante el Juez. Así lo ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en una nota de prensa, en la que especifica que la madre de Maracena ha sido trasladada ante la Autoridad Judicial en virtud de la orden vigente de detención y presentación acordada por el Juzgado. Juana Rivas, la madre de Maracena (Granada) que ha permanecido en paradero desconocido desde el 26 de julio tras no entregar sus hijos al padre, condenado en 2009 por lesiones en el ámbito doméstico, ha sido detenida por la Policía Nacional y está a la espera de declarar ante el juez de guardia de los juzgados de Granada. Así lo ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en una nota de prensa, en la que especifica que la madre de Maracena ha sido trasladada ante la autoridad judicial en virtud de la orden vigente de detención y presentación acordada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Granada que investiga una posible sustracción de los menores, de once y tres años. Juana Rivas llegó en torno a las 11,00 horas de este martes al aparcamiento de los juzgados de Caleta, tras ser trasladada en un coche policial desde el parking público situado en esta zona de la capital granadina, al que ha llegado en compañía de su asesora jurídica y directora del Centro Municipal de la Mujer de Maracena, Francisca Granados. La mujer, que se encuentra en dependencias judiciales a la espera de que sea escuchada en el juzgado, está siendo apoyada en el exterior por aproximadamente un centenar de participantes en una concentración promovida a las puertas de los juzgados por la plataforma en su defensa a través de las redes sociales. ’Todas somos Juana’ ha sido uno de los mensajes que han coreado ante el juzgado, donde también se ha personado su hermana, y su abogada en Granada, María Castillo Pozo, quien se ha ausentado poco después de la llegada de Rivas, para realizar una gestión "importante" relacionada con el caso, según ha explicado Granados. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Por favor, deje este campo vacío :

Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :