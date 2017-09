Sección > Lanzarote



El portavoz de Nueva Canarias asegura que Pedro San Ginés le ha ofrecido sumarse a las labores de gobierno con el firme compromiso de sacar adelante la Ciudad de los Mayores



Juan Manuel Sosa se incorpora al grupo de gobierno del Cabildo como consejero de Sanidad y Bienestar Social

El consejero dice que no ha tenido tiempo de informar a su partido y que Migdalia Machín le había asegurado que lo trataría directamente con Román Rodríguez Crónicas · 4 de septiembre de 2017

Compartir | | Aun más El portavoz de Nueva Canarias (NC) en el Cabildo de Lanzarote, Juan Manuel Sosa, se ha incorporado este lunes por la mañana al grupo de gobierno que se mantiene en minoría desde la salida de los cinco consejeros del Partido Socialista (PSOE). Y lo ha hecho, según ha confirmado a este diario, atendiendo al ofrecimiento que le ha realizado el presidente, Pedro San Ginés, y con la firme intención de colaborar en unos momentos notablemente tensos pero importantes para el futuro de la Isla. El nuevo integrante del Gobierno conformado hasta ahora por los siete consejeros de Coalición Canaria (CC) y el consejero del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), asumirá las áreas de Sanidad y Bienestar Social. “La principal y casi única razón de aceptar el ofrecimiento es el firme convencimiento que tengo de que puedo aportar muchas cosas de aquí a que termine el actual mandato, especialmente en las áreas que me va a tocar gestionar”, ha explicado Sosa. Esa es una de las claves de la rápida negociación, el tipo de áreas que asume el doctor de cabecera metido ahora a político. Pedro San Ginés se ha comprometido a sacar adelante el principal ofrecimiento que hizo el representante de NC en campaña electoral, la famosa Ciudad de los Mayores, una idea que ya barajó cuando entonces integrado en CC dirigió el Área de Salud de Lanzarote. “El presidente me ha dicho que en este tiempo que queda vamos a sacar adelante la Ciudad de los Mayores, que como sabe todo el mundo es un empeño personal que me ha llevado a la política, un lugar digno y de futuro donde de verdad se atienda a las personas de la Isla como se merecen”, señaló el nuevo integrante del grupo de gobierno. Sosa, consciente de la mala situación que tiene con el secretario de Organización, Armando Santana, y consciente sobre todo de su posición totalmente contraria a San Ginés, comentó a este diario que no había tenido tiempo de informar a su partido. "Los acontecimientos se han precipitado desde el viernes, y no he tenido tiempo todavía de hablar con nadie", señaló. De igual modo, dijo que la secretaria general de CC, Migdalia Machín, le ha confirmado que iba a tratar el asunto en Tenerife directamente con el presidente de NC, Román Rodríguez. Versión imprimir



