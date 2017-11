Sección > Lanzarote



El portavoz de NC en el Cabildo asegura que si finalmente le explican las razones, alegará los argumentos "que considere oportunos" y advierte de que si no lo hacen, tendrá que reclamar por una "clara situación de indefensión"



Juan Manuel Sosa asegura que no presentará alegaciones a su expediente disciplinario porque Nueva Canarias no le ha comunicado los motivos de apertura del mismo

Crónicas · 20 de noviembre de 2017

Compartir | | Aun más El portavoz de Nueva Canarias (NC) en el Cabildo de Lanzarote, Juan Manuel Sosa, ha asegurado este lunes en Crónicas Radio-Cope Lanzarote que no realizará ninguna alegación al expediente disciplinario ciua apertura le acaba de comunicar su partido porque entiende que Nueva Canarias no le ha comunicado los motivos del inicio del mismo. El partido ha trasladado al actual consejero de Sanidad y Bienestar Social del Cabildo la apertura del expediente disciplinario más de un año después de decir públicamente que lo estaban realizando. "No presentaré alegaciones porque en principio no me han trasladado los motivos por los cuales se me abre el expediente tampoco. Simplemente se explica que el expediente se ha originado por un escrito realizado por el coordinador de Nueva Canarias en la Isla [Armando Santana] sobre una serie de infracciones que incumplen el artículo 44", ha aclarado Sosa en declaraciones al programa ’A buena hora’. Según el portavoz de los nacionalistas en el Cabildo insular, se le ha trasladado "que por eso se abre el expediente y que se toma la determinación de nombrar a un instructor para un expediente disciplinario, ni siquiera informativo sino disciplinario, y se me notifica la apertura, nada más". Juan Manuel Sosa asegura que si finalmente le explican los motivos del citado expediente, alegará los argumentos "que considere oportunos" y advierte de que si no lo hacen, tendrá que reclamar por una "clara situación de indefensión". Desde Nueva Canarias, sus coordinadores en el ámbito insular y regional, Armando Santana y Luis Campos, respectivamente, han venido criticando ante la opinión pública la actitud de Sosa, que por otro lado, decidió hace casi dos meses incorporarse a tareas de Gobierno en el grupo minoritario que preside Pedro San Ginés, una decisión que desde las filas nacionalistas han tachado de "unilateral". El nuevo consejero de Sanidad del Cabildo cree que lo que está sucediendo es "el pago que se hace por el esfuerzo que hice durante la campaña electoral y atribuye la apertura de su expediente a su trabajo en el Cabildo "para desbloquear asuntos importantes como la integración del Hospital Insular y de su plantilla en el Servicio Canario de Salud". "Sinceramente, cuando vi el remitente ya me imaginé lo que era. Por fin ya veo que es verdad, porque lo venían anunciando hace un año. Una vez vino hasta Carmelo Ramírez [secretario de Organización de NC] y dijo también que me pedirían responsabilidades por cosas inexplicables como sentarme a escuchar qué decía cierto partido político sobre la Ley del Suelo", ha señalado Sosa. El portavoz de Nueva Canarias entiende que conocer de primera mano lo que iba a ser la nueva Ley del Suelo del Gobierno de Canarias o acudir a una rueda de prensa en la que cargos públicos de Coalición Canaria (CC) reclamaban el criterio de la triple paridad para el reparto de los fondos del FDCAN no son motivos suficientes para atribuirle ningún acto de indisciplina. "Por fin ya llegó. Me han abierto un expediente, ahora ya lo sé; pues muy bien", ha zanjado Sosa, notablemente disconforme con la decisión y la actitud de su partido. Versión imprimir



