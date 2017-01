Sección > Canarias



Es el primer aspirante que de forma oficial anuncia su intención de intentar liderar el partido en Canarias



Juan José Cardona disputará la presidencia del PP a Asier Antona

En Tenerife siguen apostando firmemente por el lanzamiento también de la candidatura de Cristina Tavío Crónicas · 25 de enero de 2017

El ex alcalde de Las Palmas de Gran Canaria Juan José Cardona es el primer candidato oficial que va a tener el Partido Popular (PP) para disputar la presidencia a quien actualmente la ostenta de forma transitoria, el palmero Asier Antona. Así lo comunicó el propio Cardona este martes, y así lo recoge este miércoles toda la prensa del Archipiélago. Con este paso, el que fuera mano derecha en su día de José Manuel Soria como concejal de Urbanismo, da a entender que Antona no lo tiene tan fácil como inicialmente alguno pensaba, y da a entender, sobre todo, que da el paso porque cuenta con el apoyo de una parte importante del partido. Sin embargo, según ha podido saber este diario, la cosa no está tan clara. Sobre todo porque hay otra más que posible candidatura, la de la tinerfeña Cristina Tavío, que cuenta con numerosos apoyos no sólo en la isla picuda, sino en territorios que ella conoce perfectamente bien y donde ha estado presente en innumerables ocasiones como Lanzarote y Fuerteventura. El camino de Asier Antona para afianzar su liderato al frente del Partido Popular (PP) en Canarias no será precisamente de rosas. El exalcalde de Las Palmas de Gran Canaria Juan José Cardona es el primero que da un paso adelante para presentar su candidatura.



