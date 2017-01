Sección > Lanzarote



El concejal no adscrito en la oposición de Teguise respalda la iniciativa pero rechaza la posible fusión con Unidos por Yaiza. "Con un tránsfuga jamás trataría de hablar", afirma sobre Gladys Acuña



José Dimas Martín se desvincula del nuevo proyecto político ´Unidos por Lanzarote`

Advierte de que Laureano Álvarez, Carmelo Corujo y otros ex integrantes del PIL en Teguise cuentan con el apoyo y confianza de los integrantes del Grupo de Trabajo en La Villa. Cree que el PIL se ha convertido "en una pachanguita de amigos que algunos han sacrificado hace tiempo" Crónicas · 23 de enero de 2017

Compartir | | Aun más El ex alcalde de Teguise y ex concejal del PIL en la oposición, José Dimas Martín, se ha desvinculado por completo este lunes del nuevo proyecto político ’Unidos por Lanzarote’, una iniciativa registrada ante el Ministerio del Interior el pasado 18 de enero. "Quiero dejar perfectamente claro que no tengo nada que ver con ese partido, pese a que me une una gran amistad con los compañeros que lo han fundado, entre otros Laureano Álvarez y Carmelo Corujo, el primero que fue expulsado del PIL, igual que yo y la compañera Sandra Tolosa, y el segundo al que el PIL le hizo una sucia jugada para que no pudiera acudir al último Congreso de esa formación política, decidiendo al final abandonarla;" ha expuesto Martín. El concejal, actualmente en el Grupo municipal de los ediles no adscritos en la oposición de Teguise ha advertido sin embargo, durante su intervención en el programa ’Entre Barrios’ de Crónicas Radio-Cope Lanzarote, de que Laureano Álvarez, Carmelo Corujo y otros ex integrantes del PIL en Teguise cuentan con el apoyo y confianza de los integrantes del Grupo de Trabajo en La Villa. "Han decidido tirar hacia adelante con un proyecto nuevo, y yo entiendo que a todas luces hace falta este tipo de iniciativas ya que a mí", ha explicado, "me gustaría que se convirtiera en las siglas que unifiquen todas esas formaciones nacionalistas pequeñas, pero que unifiquen y no reabsorban", ha remarcado, "como ha hecho Coalición Canaria con las formaciones nacionalistas de Lanzarote y de Canarias, que unifique y que de ahí surja un partido fuerte que luche más por los intereses de esta isla que por los beneficios propios de los partidos, que no tienen miramientos a lo que está sucediendo en esta isla, desgraciadamente". De hecho, José Dimas Martín no ha escondido que mantiene conversaciones con el propio Laureano Álvarez. "Me preguntaron incluso qué me parecía la idea y sobre el nombre del proyecto, y finamente se pusieron de acuerdo; a mí me parece una buena opción", ha insistido, "pero los retos y proyectos políticos se llevan adelante trabajando y con esfuerzo, y no solo con nombres o con ser exmilitante de otros partidos". En este sentido ha recordado que se trata de "un proyecto en formación, con lo que llevará su tiempo, igual que con la creación de cualquier otra formación política". Respecto a la posibilidad de que Unidos Por Yaiza, el partido que lidera la alcaldesa de este municipio, Gladys Acuña, se suma al nuevo proyecto de Unidos por Lanzarote, José Dimas Martín ha opinado que "tampoco estaría de más. El propio Laureano ha dejado claro que esto es un partido nuevo, con nuevas ideas y que no está cerrado a nada, al que no le importaría hablar con Gladys Acuña". Pero esa, ha destacado, "es su opinión. La mía es que con un tránsfuga jamás trataría de hablar". En cuanto a la situación actual del Partido de Independientes de Lanzarote, PIL, Martín ha afirmado que "el PIL se ha convertido "en una pequeña pachanguita de amigos que ocupan más bien puestos de trabajos que puestos políticos. Ni está ni se le espera", ha dicho sobre la formación insularista, "pues al verdadero PIL hace tiempo que se le sacrificó, tanto a nivel interno como por parte de otras formaciones nacionalistas, como Coalición Canaria". Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Por favor, deje este campo vacío :

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :