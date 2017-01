Sección > Lanzarote



El exportavoz del PIL en Teguise, convencido de que los actuales dirigentes de la formación insularista están llevando al partido a su final



José Dimas Martín considera que el PIL ya es “un cadáver andante”

Advierte de que los ex integrantes del PIL en Teguise aún no tienen claro si crearán un nuevo partido e insiste en que Oswaldo Betancort tiene muy avanzadas las conversaciones para unirse al grupo que lidera Gladys Acuña Crónicas · 10 de enero de 2017

Compartir | | Aun más El exportavoz del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) en Teguise y actual miembro del Grupo de Trabajo en La Villa, José Dimas Martín, considera que a día de hoy su anterior formación política es "un cadáver andante". "Después del último Congreso no hemos visto actividad alguna por parte de esta formación política. Creo que el PIL merece otras personas que afronten con mayor diligencia y firmeza la problemática que tiene esta isla, que no es poca, no solo por lo físico y estético de cara a quienes nos visitan, sino por todos los actuales enfrentamientos que se están dando dentro de las propias formaciones políticas y que en nada benefician al trabajo en pro de Lanzarote", ha manifestado Martín en declaraciones al programa ’A buena hora’ de Crónicas Radio-Cope Lanzarote. El que fuera durante años portavoz del PIL en Teguise y ex alcalde del municipio ha mostrado convencido de que los actuales dirigentes de la formación insularista, que actualmente es presidida por Ramón Bermúdez, están llevando a la formación a su final. En versión del edil teguiseño, "el PIL se ha convertido en marioneta de otros más que en un partido que marque tendencias dentro y fuera de la Isla". Por otro lado, José Dimas Martín ha advertido de que los ex integrantes del PIL en Teguise aún no tienen claro si crearán un nuevo partido. "Veremos qué sucede en un futuro, pero de momento seguimos trabajando como un grupo de compañeros que entiende que Teguise adolece de muchísimas cuestiones", ha indicado, tras recordar que este Grupo de Trabajo "cuenta a día de hoy con dos concejales electos en el Ayuntamiento de Teguise". "A día de hoy", ha añadido, "todavía no hay ninguna decisión en firme sobre si se puede constituir una nueva formación política. Aún estamos a dos años de los próximos comicios", ha recordado, "y cuando eso se dé, si finalmente se da, informaremos al respecto". El futuro del PIL, "el calor" de CC y la posible alianza con Gladys Acuña Además, el ex portavoz del PIL en Teguise ha insistido en que el actual alcalde de La Villa, Oswaldo Betancort, tiene muy avanzadas las conversaciones para unirse al grupo que lidera Gladys Acuña, la alcaldesa de Yaiza y presidenta de Unidos por Yaiza (UpY). "Es una situación que está ahí, de la que se ha hablado y de la que tengo constancia", ha garantizado. "Si no es mediante una alianza, que creo que es la fórmula que se dará finalmente, sí es cierto que ha habido varios acercamientos con Coalición Canaria, en los que se demuestra que a la actual directiva del PIL le gusta estar al ese calorcito que abriga, cuando en política hay que pasar muchas veces frío para dar muestras de independencia y de no deber pleitesía ni a Gran Canaria ni a Tenerife". El ex concejal del PIL ha insistido en que "esa cuestión está ahí" y ha augurado que "el PIL acabará bien en un lado o en otro, o bien en Coalición Canaria o bien en esta unidad que pretende liderar una tránsfuga verdadera del PIL como es Gladys Acuñay algún otro tránsfuga, que yo creo que está por venir", ha afirmado en clara referencia a Oswaldo Betancort. Para José Dimas Martín, en este sentido, "los muchahitos de Coalición Canaria en Lanzarote se han convertido en títeres de la propia Coalición a nivel Canarias por mucho que presuman de tener peso político dentro de su partido, algo que vemos claramente en muestras como el choteo continuo que la propia CC a nivel nacional marca hacia Lanzarote con dejadez en presupuestos y demás. Es un hazmereír constante", ha opinado. Versión imprimir



