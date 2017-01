Sección > Lanzarote



El también portavoz socialista en Teguise sigue ocupando el cargo en la Dirección del Área de Salud de Lanzarote a pesar de que Fernando Clavijo expulsó al PSOE en el Gobierno de Canarias el pasado 23 de diciembre



José Brito reclama a CC su destitución como director insular de Sanidad y pide que le busquen ya un sustituto

Crónicas · 20 de enero de 2017

Compartir | | Aun más Por raro que pueda parecer a estas alturas que un cargo público reclame su cese alguna vez, esta inverosímil cuestión se está dando en el caso de la Dirección del Área de Salud de la isla de Lanzarote, que viene siendo ocupada por el Partido Socialista desde el inicio del presente mandato pero en la que ahora es Coalición Canaria (CC) la responsable de su gestión. El director insular del Área de Salud de Lanzarote, José Brito, ha reclamado este viernes a Coalición Canaria (CC) su destitución en este alto cargo dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, que hasta la víspera de Nochebuena ocupaba el PSOE, y ha pedido a los nacionalistas que le busquen un sustituto a la mayor brevedad posible. El también portavoz del Partido Socialista (PSOE) en Teguise ha confirmado que sigue ocupando el cargo en la Dirección del Área de Salud de Lanzarote a pesar de que el presidente, Fernando Clavijo, expulsó al PSOE en el Gobierno de Canarias el pasado 23 de diciembre y ha explicado en Crónicas Radio-Cope Lanzarote que no ha abandonado su cargo "por responsabilidad". "Aún sigo siendo director del Área de Salud de Lanzarote. No me han cesado y sigo a la espera, pero he tomado la decisión de seguir por responsabilidad pues es un cargo que no podemos dejar que se paralice", ha explicado Brito en el programa ’A buena hora’. "Estamos a la espera de que encuentren sustituto y nos cesen, lo que espero que se haga de forma inmediata, puesto que compartimos poco con el nuevo consejero", ha señalado respecto al nuevo titular de Sanidad [José Manuel Baltar., sustituto de Jesús Morera]. Brito ha insistido en que sigue en el cargo "por responsabilidad, para no bloquear distintos proyectos en cada una de las islas, y a la espera estamos de que se pronuncie el consejero y el nuevo Gobierno". El todavía responsable del Área de Salud no ha escondido que "es una situación un poco extraña, ya que ocupas el cargo pero sabes que no vas a poder llevar muchos proyectos a cabo, sino que se va a quedar a la mitad". Según ha dicho, se habría marchado del cargo "el mismo día 23 de diciembre, pero seguimos en este puesto, esperando que ese cese se produzca". Versión imprimir



