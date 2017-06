Sección > Lanzarote



El PP asegura que el grupo de gobierno de Teguise se niega a modificar la ordenanza para exceptuar al Charco del Palo de la prohibición de hacer nudismo en espacios y vías públicas



Jonás Alvarez acusa al gobierno de CC de mantener la prohibición del nudismo en el Charco del Palo

El concejal del Partido Popular denuncia que el alcalde "interpreta a su antojo las ordenanzas municipales" Crónicas · 14 de junio de 2017

Compartir | | Aun más El concejal del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Teguise, Jonás Alvarez, acusa al equipo de gobierno de “hacer oídos y negar la realidad” ante la negativa a modificar la Ordenanza Reguladora de Seguridad y Convivencia Ciudadana para evitar que la práctica del nudismo en el Charco del Palo siga estando al margen de la normativa municipal. “Desconocemos qué problema existe en cambiar esta ordenanza cuando este tipo de modificaciones se llevan a Pleno en reiteradas ocasiones, como tampoco sabemos qué empecinamiento tiene el gobierno en hacer su propia interpretación de lo que la norma ampara y lo que no”, señala este miércoles en nota de prensa el edil del PP. “La realidad del texto solo es una y muy clara”, señala Alvarez, “y no caben interpretaciones ni usarla al antojo del gobierno. No de puede estar defendiendo lo indefendible por el mero hecho de no querer reconocer que el Charco del Palo no tiene cobertura dentro de la ordenanza a pesar de que desde la propia concejalía de Turismo se publicita y promociona este núcleo nudista”. “Lo único que solicitamos es coherencia para evitar cualquier tipo de problema o conflicto que pudiera surgir”, recalca el edil. “El hecho de que la práctica nudista sea una realidad normalizada en el Charco del Palo desde sus orígenes, a efectos normativos no tiene ninguna validez, salvo que así se estipule”. “Lo pinte como lo pinte el equipo de gobierno, según la ordenanza, el nudismo está prohibido en todo el municipio y hay que corregir este aspecto", concluye. Versión imprimir



