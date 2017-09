Sección > Sociedad



El padrino del Festival regresó a la que considera su casa para llevar al éxtasis al más de medio millar de personas que se dieron cita en la mejor pista de baile al aire libre del mundo para disfrutar de su talento y del de dj Spen, dj Ino, Joni Romero



John Morales vuelve a conquistar al público de Jameos Music Festival

Crónicas · 11 de septiembre de 2017

Compartir | | Aun más John Morales justificó el pasado sábado, con creces, por qué se le considera padrino honorífico de Jameos Music Festival. El neoyorquino, que pinchó en uno de los espacios más emblemáticos y revolucionarios de la historia de la música, el archiconocido Studio 54, regresó a la que es ya su casa para regalar una sesión a la altura de su brillante trayectoria y llevar al éxtasis a la legión de seguidores que se dieron cita en la mejor pista de baile al aire libre del mundo para disfrutar de su talento y del de dj Spen, dj Ino y Joni Romero. Fue precisamente el residente Joni Romero el encargado de alzar el telón de la tercera sesión del Festival. El lanzaroteño, un habitual de la escena insular desde la terraza exterior de verano en Doblón, el club Marina Lounge y el chiringuito Surgwing Lanzarote, disfrutó pinchando en “un sitio al que siempre he ido de turista” y ofreció una sesión repleta de estilo y personalidad, salpicada con unas gotas de innovación y atrevimiento, a partir de una base sólida house con sonidos soul y funky. Sin tiempo apenas para tomar un respiro, el barcelonés de nacimiento y coruñés de adopción dj Ino recogió el testigo para hacer lo que más le gusta: hacer disfrutar al público haciéndole protagonista de un viaje cargado de tracks que transportaron desde el deep house al soulful, estilo en el que demostró que es un auténtico maestro. Este dj de culto pudo, por fin, cumplir uno de sus sueños y pinchar en “un lugar cargado de magia y de otro planeta, al lado de estos monstruos de la música”. John Morales no necesita carta de presentación. Los primeros temas escogidos por la leyenda de la música disco reflejaron la auténtica dimensión de este neoyorquino tocado por la varita de los elegidos, que confesó sentirse completamente “enamorado” de una isla a la que se desplaza ya de forma habitual “para disfrutar de sus vacaciones y encontrar paz”. Habiendo hecho remixes para artistas como The Temptations, Tina Turner, Spandau Ballet, Rolling Stones, Miami Sound Machine o Rod Stewart, los sets de Morales pueden escucharse por medio mundo al tratarse de uno de los dj’s/productores de música disco más activos del planeta. En Jameos, Morales vovió a sentirse “como en su verdadera casa” y a protagonizar una nueva experiencia inolvidable. Dj Spen puso punto y final a la noche con su particular interpretación de la música negra. Con una trayectoria de más de dos décadas a sus espaldas como músico, dj y productor, el norteamericano vivió su bautismo en Jameos Music Festival con una sesión cargada de energía con la que demostró ser un auténtico maestro del soulful y que finalizó compartiendo con John Morales. Jameos Music Festival volverá este próximo viernes, 15 de septiembre, con la última sesión de la presente edición, que reunirá a Terry Hunter, Daniele Mad, Gaspar Antuña y Juan Solo en la mejor pista de baile al aire libre del mundo. Versión imprimir



