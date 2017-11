Sección > Lanzarote



El senador por Lanzarote carga contra el PSOE y Tomás Silvera por la demanda por despido improcedente o nulo contra el Cabildo del ex director insular de Bienestar Social y le pide "que no dé más lecciones de derecho"



Joel Delgado: "Lo que está haciendo el PSOE es lo que ha venido haciendo generación tras generación, siempre que han tenido poder, dejar a los suyos en las instituciones"

El representante de la Isla en la Cámara Alta reclama a Luis Ibarra que encargue el proyecto de ampliación del muelle de cruceros y del cierre sur de Los Mármoles para que el Estado pueda ejecutarlo en el segundo semestre de 2018. Confirma que se están ejecutando los 7,8 millones de euros contemplados en los Presupuestos para mejoras en el Aeropuerto de Lanzarote Crónicas · 22 de noviembre de 2017

Compartir | | Aun más El senador por Lanzarote, Joel Delgado, ha criticado este miércoles en Crónicas Radio-Cope Lanzarote la demanda presentada por Tomás Silvera contra el Cabildo en la que el ex director insular de Bienestar Social, con el que ha tenido anteriores enfrentamientos a cuenta de un artículo de opinión del socialista en el que le daba "clases de derecho", reclama su readmisión o bien una indemnización por despido improcedente o nulo. "Hemos puesto el grito en el cielo porque es inconcebible. Creo que en este momento el PSOE tiene un grave problema identitario", ha manifestado Delgado en el programa ’A buena hora’. "Por que haya militantes que han sido escogidos nada más y nada menos que por su ideología política y que estos hayan sido cesados una vez que han sido cesados sus compañeros, también por esa misma ideología política, no se puede denunciar al Cabildo como ha hecho Tomás Silvera, que recientemente escribió un artículo de opinión dándome clases de derecho", ha recordado el senador. "He de decirle al señor Tomás Silvera y al Partido Socialista que creo que se equivocan, que faltan a la verdad y que, desde luego, lo que están haciendo es lo que han venido haciendo generación tras generación, década tras década y legislatura tras legislatura siempre que han tenido poder: dejar a los suyos en las instituciones, lo que después causa los muchísimos problemas que tenemos con el personal en muchísimas instituciones de la isla de Lanzarote", ha denunciado Joel Delgado. La censura, imposible si Podemos impone los tiempos y los criterios Respecto a la situación política del Cabildo y de ayuntamientos como el de Arrecife, donde el actual senador comenzó la presente legislatura como concejal del Partido Popular, Delgado ha indicado que en el caso de la Corporación insular, "poner cebos y líneas rojas en política, sobre todo cuando se pretende iniciar una negociación, nunca acaba bien". El representante de la Isla en la Cámara Alta ha criticado así las pretensiones del Grupo Podemos ante la opción de censurar al presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, donde requieren al PSOE que no sea José Juan Cruz su cabeza de lista y por tanto, de salir adelante la censura, el futuro presidente de la Institución. Delgado ha considerado que "cuando es Podemos el que marca el ritmo y el que intenta imponer, igual que ocurrió con Pablo Iglesias, se hace prácticamente imposible el pacto de izquierdas, que hubiera sido mucho peor para Lanzarote". En el caso de Arrecife, Delgado ha recordado que "Ástrid Pérez [presidenta del PP en Lanzarote] ha sido la encargada como única interlocutora de llevar a cabo las negociaciones para darle estabilidad a las instituciones de esta isla. No olvidamos nuestro trabajo en la oposición en una ciudad donde la situación es realmente dramática", ha dicho. "La responsabilidad que sigue teniendo el PP es defender a aquellos que sienten que los intereses generales de la Isla se están vulnerando con un Gobierno que no funciona", ha añadido. En cualquier caso, el senador ha dejado claro que considera que "la situación de la Ayuntamiento de Arrecife es mucho peor que la del Cabildo", a pesar de que la minoría la ostenta actualmente el Gobierno insular. "Seguiremos presentando iniciativas para paliar los problemas de los ciudadanos, pero la situación tanto en Lanzarote como en Arrecife es realmente dramática", ha asegurado. Presupuestos estatales para Lanzarote Además, respecto a los próximos presupuestos generales del Estado, el senador ha recordado las palabras de Pedro Quevedo, diputado de Nueva Canarias, "que dijo en una emisora de Gran Canaria que las inversiones para el Puerto de Arrecife no eran necesarias, algo que nos muestra a las claras que a Nueva Canarias y a Coalición Canaria solo les interesa su ombliguismo, que lo tienen en Gran Canaria y en Tenerife". Joel Delgado ha explicado que "hemos conseguido una buena fotografía para Lanzarote en los Presupuestos de 2017". "Las cuentas se aprobaron a mediados de verano y no ha habido tiempo, pero tampoco hemos contado con la colaboración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas", ha recordado. En este sentido, ha adelantado que "como no se ha podido ejecutar una partida para ampliar el muelle de Los Mármoles este año, lo bueno es que es un dinero que no se pierde y que contemplaremos en 2018. Ahora sí", ha concluido, "esperamos que nuestros dos representantes en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas pidan al presidente que elabore el proyecto y que lo saque a concurso, para que en el segundo semestre de 2018 arranquen las obras de ampliación del muelle de cruceros y las del cierre sur de nuestro puerto". El senador ha subrayado que "sí que se están ejecutando los 7,8 millones de euros de inversión para la mejora del Aeropuerto de Lanzarote", entre ellos para la renovación de la Terminal 1, con nuevos baños, nuevos fingers, el tramo del carril bici que le correspondía ea Aena y la sustitución de los aires acondicionados, que estaban calorados en más de 1,5 millones de euros". Versión imprimir



