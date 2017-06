Sección >

El alcalde de Tinajo, que responsabiliza a la Junta Electoral de retrasar de diciembre a mayo la credencial en sustitución de Baldomero Cabrera, acusa a la secretaria general del PP, Saray Rodríguez, de demagogia tras hacer ver que el Gobierno local tenía algún tipo de interés en que Moreira Fernández no tomara acta de posesión

Jesús Machín no entiende que el PP no se percatara de que le faltaba un concejal en Tinajo hasta seis meses después de la baja de su último edil

El alcalde de Tinajo, Jesús Machín, ha asegurado este jueves que no entiende que el Partido Popular (PP) se percatara de que le faltaba un concejal en el Consistorio nada menos que seis meses después de que causara baja su último edil. El regidor lanzaroteño ha dedicado duras críticas a parte de la cúpula del PP en Lanzarote.

"No se puede estar en política con demagogia y falsedades. Me duele bastante que entre gente nueva en política y que ya le estén inculcando estas cosas. Me parece que son políticas dañinas y la verdad es que me he llevado una decepción total con algunas personas del Partido Popular". Así se ha expresado este jueves el regidor de Tinajo en Crónicas Radio-Cope Lanzarote, donde ha expuesto su visión sobre lo ocurrido con la nueva edil del PP, Moreiba Fernández, que este mismo miércoles tomó posesión finalmente de su acta como concejal tras las críticas hechas públicas por los populares ante el retraso en la sustitución del anterior concejal, Baldomero Cabrera.

"A mí que el PP tenga un concejal o no tenga ninguno, no me repercute en nada. No hablo de personas, sino de partidos, pero me da exactamente igual. Que aporta", ha advertido el alcalde, "bien. Que no aporta, pues tampoco me preocupa. En nada me repercute a mí que haya un concejal del PP o no. Si ahora se han dado cuenta, después de seis meses, de que les faltaba uno, mucho cariño no le tendrán algunas personas", ha referido el alcalde en el programa ’A buena hora’,

Machín ha acusado a la secretaria general del PP en Lanzarote, Saray Rodríguez, presente este miércoles en el pleno de Tinajo, de "demagogia" tras hacer ver que el Gobierno local tenía algún tipo de interés en que Moreira Fernández no tomara acta de posesión. Cabe destacar en este punto que el Ayuntamiento de Tinajo es gobernado en mayoría por Coalición Canaria (CC).

"Me refiero a Saray Rodríguez. Cuando hablé ayer con ella, no puedo entender cómo pueden pensar que yo he retrasado el pleno por algún motivo (...) Yo no he retrasado absolutamente nada", ha esgrimido Machín, rechazando así las críticas del PP sobre la supuesta demora de la convocatoria del pleno ordinario de esta semana. "Me molestan mucho estas actitudes de demagogia política. Yo no gano ni pierdo nada si hay o no hay concejal del PP en Tinajo o si toma posesión antes o después", ha razonado Machín.

El alcalde de Tinajo, que responsabiliza a la Junta Electoral de retrasar de diciembre a mayo la credencial en sustitución de Baldomero Cabrera, ha asegurado que desconoce los motivos de dicha demora. "Es cierto que el anterior concejal del PP presentó su dimisión en diciembre y había un pleno pendiente en el que queríamos que estuviera él. Así lo hablamos, acudió al pleno en febrero, acordamos varios asuntos que teníamos pendientes y nos despedimos de él. Su renuncia se mandó a la Junta Electoral, pero ésta nos mandó la credencial el 19 de mayo, es decir, el mes pasado", ha precisado el alcalde. "No hace ni un mes oque llegó el acta y la concejal ya ha tomado posesión", ha destacado.

"Con todos los respetos", ha proseguido el alcalde, "el concepto que tengo de Baldomero Cabrera es que es un buen chico, una buena persona, que por motivos personales abandonó la política. Parece que no le tenían mucho cariño algunas personas", ha señalado.

El PP ha pedido esta semana a Jesús Machín que cumpliera la ley para que la concejal Moreiba Fernández pudiera defender a los vecinos de Tinajo. Los populares han recordado que la concejal electa aún seguía sin recibir su acta medio año después de la dimisión de su compañero Baldomero Cabrera.