Nicanor Rodríguez atribuye el descenso de las críticas de la oposición a que, según denuncia, la secretaria de Organización del PSOE en Tinajo, Begoña Hernández, no les está publicando las notas de prensa para que las recojan los medios de comunicación



Jesús Machín felicita a la oposición de Tinajo por su "cambio de actitud" y se compromete a invitarles a una comida

El alcalde de Tinajo, muy crítico con su propio partido "con el espectáculo bochornoso de la Avenida", felicita a Horinsa por el ritmo de las obras del nuevo Centro de Salud y a la Consejería de Sanidad por desbloquear con Baltar una antigua reivindicación del municipio Crónicas · 10 de junio de 2017

Compartir | | Aun más El alcalde de Tinajo, Jesús Machín, ha felicitado este viernes en Crónicas Radio-Cope Lanzarote a la oposición municipal por su "cambio de actitud" y se ha comprometido a invitar a los concejales que conforman dicha oposición a un almuerzo. "No he cumplido porque en un pleno dije que les iba a invitar, pero les invitaré. Es cierto que no he cumplido, pero creo que hay un buen entendimiento entre la oposición y el grupo de gobierno, las dos partes, especialmente con Urbano Hernández y Nicanor Rodríguez", ha afirmado Machín en el programa ’A buena hora’ respecto a los concejales del PSOE en Tinajo. "No puedo decir lo contrario. Ahora mismo están haciendo una oposición constructiva, que seguramente les dará mejores resultados, sobre todo lo digo por Nicanor Rodríguez, con el que a veces hemos tenido diferencias, pero que siempre, antes de aparecer en los medios de comunicación, me llama y eso es importante", ha expresado el regidor de Tinajo, que ha negado de forma irónica que haya "comprado a nadie". "No he cumplido pero un día, muy pronto, les invitaré a comer a todos", ha señalado. El PSOE niega la rebaja en la crítica de la oposición y habla de problemas internos de comunicación Por su parte, en un tono mucho más formal y crítico, este mismo viernes intervenía precisamente durante el tiempo de tertulia matinal en Cope Lanzarote el concejal del PSOE en Tinajo Nicanor Rdríguez. El edil socialista ha negado que se haya rebajado el tono crítico de la oposición en Tinajo y ha atribuido el descenso de las críticas al alcalde y al grupo de gobierno apuntando a la secretaria de Organización del PSOE en Tinajo, Begoña Hernández, que al parecer, según Rodríguez, no les está publicando sus notas de prensa en los medios de comunicación. "Esa comida para toda la Corporación fue prometida desde el inicio de la legislatura. No se ha cumplido pero no pasa nada. No estamos para comidas", ha alegado Nicanor Rodríguez. "Dentro de nuestro Comité hay una persona encargada de la Comunicación y hay días que al despertar veo más noticias de Tenerife que de Tinajo. Cuerpo a tierra que vienen los nuestros", ha indicado el concejal socialista respecto a las citadas discrepancias internas. Integrantes del Comité Local del PSOE en Tinajo que concurrieron en las últimas elecciones locales como candidatos. "Aquí está fallando algo. O no hay comunicación o no sé", ha añadido Nicanor Rodríguez, que ha reconocido abiertamente que "con Suso Machín yo nunca he tenido ningún problema a nivel personal, aunque políticamente discrepemos muchísimas veces". "Quien quiera trasladarlos a niveles personales, allá ellos, pero respecto a la oposición de Tinajo", ha apostillado, "cuando hay que aplaudir, se aplaude, y cuando hay que criticar, se critica. No vamos a criticar por criticar ni a hacer demagogia", ha aclarado. El nuevo Consultorio médico de Tinajo, a un buen ritmo Por otro lado, el alcalde de Tinajo ha felicitado a la empresa Horinsa por el ritmo de las obras del nuevo Centro de Salud y a la Consejería de Sanidad por desbloquear con el actual responsable del Área, José Manuel Baltar, una antigua reivindicación del municipio como ésta en materia sanitaria. "Se puede ver que el ritmo va rapidísimo. A mí me está gustando mucho por ahora la gestión del señor Baltar. La última reunión que tuvimos creo que fue muy fructífera por los planteamientos que hicimos para Tinajo y Lanzarote. Él quiere agilizar la construcción del Consultorio de Tinajo, y me dijo que incluso podrían aprovecharse unos 500.000 euros, por una baja importante que hubo, y que los iba a reservar para el equipamiento interno del centro de salud", ha señalado. "Hhay que felicitar también a la empresa Horinsa por el ritmo de construcción. En unos días se pondrá ya el techo de la segunda planta", ha precisado, tras agradecer "a todas las personas que lo han hecho posible" y pedir una reflexión "a las consejeras que han quitado la partida presupuestaria del Gobierno de Canarias. Finalmente es una realidad". "Me siento contento pero agraviado, pues esto debía haber estado hecho hace unos cinco años", ha expresado el alcalde. Críticas a CC por la actitud de Arrecife con la Avenida Además, el alcalde de Tinajo, en su condición como presidente honorífico de Coalición Canaria (CC) en Lanzarote, se ha mostrado muy crítico con su propio partido "con el espectáculo bochornoso de la Avenida" Marítima en Arrecife, donde solo el PSOE se opone a su apertura al tráfico, a pesar de que CC y PIL, sus socios de gobierno, han respaldado dicha apertura. "Con todos los respetos a todo el mundo, lo que yo veo en Arrecife es un espectáculo bochornoso. Que no se le busque una solución al problema de la Avenida me parece lamentable", ha manifestado el que es también el padre de la actual secretaria general de CC en Lanzarote, Migdalia Machín. "Creo que el partido debe reunirse y buscar una solución. Hay que respetar todas las decisiones, pero algunas pueden ser muy equivocadas. Creo que con la imagen que estamos dando dejamos mucho que desear. Pienso que Coalición Canaria tiene la obligación de apoyar esa moción porque es lo que se había aprobado anteriormente en el Pleno", ha señalado Machín. "No quiero opinar", ha dicho. "Por causas familiares, al final la responsable del partido es mi hija. Yo sé que se iba a reunir la Mesa del pacto y espero que finalmente se busque una solución", ha concluido.



