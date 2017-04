Sección > Lanzarote



Crónicas · 3 de enero de 2017

Compartir | | Aun más El alcalde de Tinajo, Jesús Machín, anuncia que el Ayuntamiento que preside tiene previsto llevar a cabo un proyecto de reasfaltado completo para todas las calles del municipio gracias a las partidas del Fondo de Desarrollo de Canarias, FDCAN, que se nutre del antiguo impuesto IGTE, y también a los planes de Cooperación del Cabildo de Lanzarote de este ejercicio. "El Plan de Inversiones del Cabildo viene arrastrando obras desde el año 2014, por lo que esperamos que en este año 2017 se hagan por fin realidad", ha manifestado Machín en el programa ’A buena hora’ de Crónicas Radio-Cope Lanzarote. Según ha dicho, "hay obras como la carretera de Tenésara que siempre se quedan pendientes del remanente, por lo que esperamos que pueda ejecutarse antes del verano". Machín ha confiado también en que "puedan arreglarse por fin también todos los parques infantiles del municipio" y espera "que se ejecuten mejoras en el techo del campo de lucha y que las obras del cementerio también pueda ser una realidad". "Queremos que se amplíe la carretera por un carril especial para el coche fúnebre, pues en Tinajo tenemos la costumbre de ir andando desde el velatorio al cementerio", ha indicado. Sobre el reasfaltado de las calles de Tinajo, el alcalde ha enumerado vías como Leonor de la Costa, calles de El Cuchillo, en La Santa, en La Vegueta, La Cañada, en Tajaste, pues "en casi todos los pueblos y barrios hay un plan de asfaltado", ha advertido. El alcalde ha agradecido en este sentido al presidente del Cabildo y al vicepresidente, Pedro San Ginés y José Juan Cruz, respectivamente, su colaboración con este tipo de inversiones anuales gracias a los planes de cooperación municipal de la Primera Corporación insular. Machín no ha ocultado su satisfacción por el reparto de los Fondos de Desarrollo de Canarias y ha confiado en que finalmente se ejecute entre el Gobierno de Canarias y los distintos cabildos insulares el acuerdo sobre la distribución de dichas partidas, que en el caso de Tinajo permitirá contar al municipio con más de un millón de euros anuales. "El reparto no se ha hecho según el criterio de la triple paridad en Canarias, pero gracias al REF la distribución será muy parecida", ha indicado el alcalde, que ha explicado que dichas partidas extras para el Ayuntamiento "se destinarán a mantenimiento, a obras, a nuevas tecnologías y también a reparaciones que son importantes". Respecto a las partidas del nuevo Presupuesto regional para Canarias en 2017, el alcalde de Tinajo ha confiado en que dentro de los casi 50 millones que irán destinaos a Lanzarote se contemple finalmente la construcción del nuevo Consultorio de Salud. "Aunque hayan cambiado de consejero, espero que no cambien la adjudicación por 1.150.000 euros", ha explicado. Machín espera también una aportación de casi 2 millones de euros para el saneamiento de Tinajo. "El consejero Narvay Quintero me ha trasladado que desde que se actualice el acuerdo con el Gobierno, Tinajo contará con estas partidas", ha dicho. El regidor ha anunciado, además, que en los próximos días de enero el Gobierno local tiene previsto aprobar los nuevos presupuestos municipales para 2017, con lo que con las nuevas cuentas el municipio contará con más opciones para invertir. Versión imprimir



