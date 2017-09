Sección > Lanzarote



El concejal de Arrecife, integrante de la dirección regional del PP, considera que a día de hoy incluso una moción de censura contra San Ginés entre PSOE, Somos Lanzarote, Podemos, Ciudadanos y PIL tendría sentido



Jacobo Medina cree que una opción de censura en el Cabido sin el PP también tendría legitimidad frente al “mal Gobierno” de CC

El edil popular pide a CC que no desastabilice otras instituciones como Arrecife "ahora que San Ginés no tiene la tranquilidad en el Cabildo que ha impedido que las cosas cambien en la capital" Crónicas · 10 de septiembre de 2017

Compartir | | Aun más Jacobo Medina, concejal del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Arrecife e integrante de la dirección regional del PP en Canarias, considera que a día de hoy incluso una moción de censura contra el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, en la que ni siquiera participaran los populares sería una opción legítima para terminar con "el mal Gobierno" de Coalición Canaria (CC). "Es una propuesta que no me desagrada para nada pues creo que hay que unir las cosas buenas de los partidos para sacar adelante el interés general de Lanzarote", ha expuesto Medina en el programa ’A buena hora’ de Crónicas Radio-Cope Lanzarote. Así las cosas, el concejal del PP en Arrecife ha dejado claro que, tras la ruptura del pacto de gobierno protagonizado el pasado jueves por el PSOE, incluso una moción de censura entre PSOE, Somos Lanzarote, Podemos, Ciudadanos y PIL -sumarían los 12 consejeros que dan la mayoría en la Corporación insular- tendría sentido. "Sí. Alternativas hay muchas. Se habla del pacto alternativo entre CC y PP y, evidentemente, el Partido Popular va a estudiar cualquier opción en la que no se ponga en riesgo el interés general de la isla de Lanzarote", ha explicado. "Si estos partidos, tanto Podemos, como Somos, el PP, el PSOE, el PIL, Ciudadanos y Nueva Canarias, plantean una alternativa de gobierno que centre sus miras en el interés de Lanzarote, se podría dar", ha expuesto Medina. El edil del PP en la capital de Lanzarote ha lamentado los problemas que afectan a la Isla y a la ciudad de Arrecife. "Se dice que en el ámbito nacional es más difícil llegar a acuerdos, pero es más sencillo que los partidos se pongan de acuerdo en una isla como ésta, para terminar al menos con los problemas del desarrollo urbanístico, el arreglo de aceras y socavones, el pago a proveedores y ayudas sociales, ..." ha enumerado Medina. Críticas a CC por el pacto de Arrecife Sin embargo, no le parecen bien las prisas que en principio parecen estar dando desde CC al PP para cerrar un Gobierno alternativo tras la salida del PSOE. "Me sorprende que Marci Acuña diga que es el PP el que debe actuar ahora", ha dicho. "El PP está y estará en la oposición hasta cuando sea, pero el PP se presenta a las elecciones siempre para gobernar. Ahora CC mira al PP cuando ellos han tenido problemas reales en Arrecife pero Pedro San Ginés no quería mover ficha porque quería tranquilidad en el Cabildo. Ahora", ha advertido, "que no tiene esa tranquilidad en el Cabildo, quiere deseastabilizar instituciones. Para eso no está el PP", ha zanjado. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Por favor, deje este campo vacío :

Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :