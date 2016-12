Sección > Lanzarote



El concejal del PP en Arrecife considera que el presidente del Cabildo será el máximo valedor del acuerdo de gobierno en la capital para mantener la estabilidad del actual pacto entre CC y PSOE en la Corporación insular



Jacobo Medina cree que el pacto de Arrecife no se romperá porque Pedro San Ginés lo evitará

Crónicas · 26 de diciembre de 2016

Compartir | | Aun más El concejal del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Arrecife Jacobo Medina ha expuesto este lunes en Crónicas Radio-Cope Lanzarote que cree que el pacto que PSOE, CC y PIL mantienen en el Ayuntamiento de la capital de Lanzarote no se romperá porque Pedro San Ginés, el presidente del Cabildo de Lanzarote, está interviniendo para evitarlo. "Yo esa opción de que se vaya a romper el pacto en Arrecife no la veo", ha indicado Medina en el programa ’A buena hora’, al ser cuestionado sobre las posibles consecuencias de la ruptura, el pasado viernes, del pacto de gobierno en Canarias entre CC y PSOE. "Los concejales de Coalición Canaria se deben muy mucho a Pedro San Ginés y creo que el presidente frenará de golpe cualquier decisión que vayan a tomar en el Ayuntamiento de Arrecife", ha augurado el edil del PP. Medina ha explicado que considera que el presidente del Cabildo será el máximo valedor del acuerdo de gobierno en la capital para mantener la estabilidad del actual pacto entre CC y PSOE en la Corporación insular. "Creo que no va a haber ningún movimiento, al menos por parte de Coalición Canaria, pues el PSOE tiene muchos problemas internos y sus afiliados no ven posible un pacto entre PSOE y PP", ha opinado Medina. Para el edil del PP, "cualquier decisión que ha tomado hasta ahora CC, sea la Avenida o cualquier rumor sobre una posible ruptura de pacto, han sido condicionadas y frenadas por Pedro San Ginés desde el Cabildo". Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Por favor, deje este campo vacío :

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :